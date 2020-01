Amerykański klimat na warszawskim Śródmieściu

Najnowsza realizacja firmy projektowo-wykonawczej Forbis Group to przestrzeń amerykańskiej sieci restauracji TGI Fridays. Przy barze zachwycają szczególnie warszawskie gorseciki!

Marka powierzyła ekspertom Forbis generalne wykonawstwo lokalu, znajdującego się w unikatowym wnętrzu warszawskiej kamienicy przy ul. Chmielnej.

- Stanęliśmy przed wyzwaniem dostosowania przestrzeni o przeznaczeniu handlowym, zlokalizowanej w zabytkowej tkance zabudowy ulicy Chmielnej, do funkcji gastronomicznej. W związku z tym, że klient zaangażował nas na bardzo wstępnym etapie procesu inwestycyjnego mogliśmy wykonać pełny audyt powierzchni pod kątem technicznym. Dzięki dogłębnej analizie uniknęliśmy ryzyka związanego z dostosowaniem lokalu do potrzeb działalności gastronomicznej. Pozwoliło nam to również przygotować realny i przemyślany harmonogram prac oraz budżet kosztów – zaznacza Mateusz Laskowski, członek zarządu Forbis Group.

Główne wyzwania wynikały ze specyfikacji budynku, który objęty jest ochroną konserwatora. Dzięki doświadczeniu Forbis Group, w tego typu realizacjach, eksperci przeprowadzili inwestycję zgodnie z założeniami terminowymi i budżetowymi. Prace na etapie projektowym wymagały ścisłej współpracy projektantów z Wydziałem Konserwatora Zabytków. Na etapie wykonawczym ważnym aspektem było wpisanie nowoczesnych rozwiązań technicznych, adaptacji technologii kuchni oraz wpisaniu amerykańskiego designu w zabytkową tkankę budynku.

- Projekt jest implementacją amerykańskiej sieci restauracji TGI Fridays. Charakterystycznym elementem przestrzeni jest strefa główna restauracji ze świetlikiem w postaci kopuły. Świetlik nadaje wnętrzu przestrzenności oraz wpływa na grę światła w pomieszczeniu - w zależności od pory dnia. Dodatkowym akcentem było wprowadzenie do założenia projektowego „local touch”. Zrealizowaliśmy to między innymi dzięki wykończeniu posadzki przy barze warszawskimi gorsecikami, czyli tradycyjną mozaiką, wykorzystywaną w starych, warszawskich kamienicach – zdradza Magdalena Kołodziej, Architect/ Design Department z Forbis Group.