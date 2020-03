Bambusowe karty zamiast plastikowych

Hotel Mercure Gdynia Centrum zastąpił plastikowe karty do pokoi bambusowymi. Rozwiązanie jest częścią proekologicznej strategii marki Mercure. Nowe biodegradowalne karty czekają na gości od początku roku.

Nowe karty zostały wykonane ze specjalnej odmiany bambusa. Poza elementami, których nie można na obecnym etapie technologii wykluczyć – czyli chip – są one całkowicie biodegradowalne. Przy ich produkcji zrezygnowano także z zastosowania lakieru na powierzchni, uwypuklając naturalną strukturę i zapach drewna.

–Nasz hotel wdraża działania przyjazne dla środowiska w ramach projektu Planet 21 Grupy Accor. Są to zarówno globalne rozwiązania, jak i drobne szczegóły – każdy z nich jest równie ważny i może motywować naszych gości do zmian w swoim otoczeniu – podkreśla Michał Woźnicki, Room Division Menager w Mercure Gdynia Centrum. Karta do pokoju pozornie może być niezauważalnym akcentem, jednak budowanie zainteresowania gości naszą marką już od samych podstaw jest dla nas niezwykle istotne. Sprawia, że poprzez wizytę u nas, partycypują w przemianie i wraz z nami jej dokonują – dodaje Michał Woźnicki.

Inicjatywa nawiązuje również do zobowiązań Grupy, zgodnie z którymi przed końcem 2022 roku, Accor wyeliminuje wszystkie plastikowe produkty jednorazowego użytku w ponad 5 000 hotelach w 110 krajach na całym świecie.

Lokalne inicjatywy

Hotel Mercure Gdynia Centrum na co dzień konsekwetnie angażuje się w inicjatywy ważne dla regionu, jak np. biegi charytatywne. Zgodnie z mottem marki Mercure „Locally inspired”, dba również, aby produkty, z których przygotowywane są potrawy w hotelach, były jak najbardziej naturalne i pochodziły od lokalnych dostawców. W ramach wspólnej inicjatywy Accor, Mercure Gdynia Centrum jest także współwłaścicielem uli w trójmiejskiej pasiece, dzięki czemu oferuje gościom najlepszej jakości naturalne, świeże miody.

Łącząc różne elementy swojej działalności, hotel zorganizował niedawno wydarzenie Local Days zgodnie z programem marki Discover Local. Goście mieli szansę spotkać lokalnych rzemieślników i dostawców, z którymi na co dzień współpracuje hotel.

Hotel inspirowany filmem

Należący do sieci Accor Mercure Gdynia Centrum od lat wpisuje się w modernistyczny krajobraz Gdyni. Górując nad Placem Grunwaldzkim i Skwerem Kościuszki, dzięki czemu od zawsze jest częścią odbywających się w mieście wydarzeń. Dysponując 294 pokojami, urzeka gości widokiem zarówno na Zatokę Gdańską, jak i na ulicę Świętojańską.

Misją hotelu jest dostarczanie inspirowanych lokalnie usług, skrojonych na potrzeby gości, silnie akcentując przy tym jakość i ciepłe doświadczenie, unikatowe dla danego regionu.Lokalność pojawia się również w stylistyce hotelu. Nazwy sal konferencyjnych nawiązują do klasyfikacji jachtów. Pokoje natomiast charakteryzują się akcentami morskimi, a elementy wyposażenia lobby, w którym goście zaczynają swój pobyt, przenoszą odwiedzających wprost do portu i stoczni.

Jest to także miejsce kojarzące się z Festiwalem Polskich Filmów Fabularnych, którego historia sięga już ponad 30 lat, nieprzerwanie zaskakując swą formą przybywające rokrocznie gwiazdy filmowe. Korytarze hotelu, pełne kadrów z filmów, zachęcają do chwili refleksji i powrotu do czasów rozkwitu polskiej kinematografii.