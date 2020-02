Beton i połysk w nieoczywistym zestawieniu

Najnowsza kolekcja łazienkowa marki Tubądzin łączy w sobie pozornie sprzeczne zestawienie kolorów i faktur, pozwalając uzyskać w łazience niebanalne kontrasty i łącząc surową nowoczesność z przepychem.

Kolekcja Shine Concrete to najnowsza propozycja ceramiki łazienkowej, w rozmiarze 30 x 60 cm. Już sama nazwa wskazuje na niezwykłość tej propozycji. Jeśli dodać do tego geometryczne wzory i kontrastowe barwy, otrzymamy kolekcję, którą trudno przegapić.

Motywem przewodnim Shine Concrete jest nawiązanie do struktury betonu, jednak nie w zimnym, szarym ujęciu, a w ciepłych, beżowych barwach. W odróżnieniu od industrialnej płyty, Shine Concrete to beton w wydaniu de luxe. Błyszczące płytki ścienne, w klasycznym, bardzo eleganckim odcieniu pozwolą stworzyć łazienkę, którą można ozdobić de facto dowolnymi dodatkami - w zależności od charakteru, który pragniemy nadać pomieszczeniu.



Tym, co wyróżnia tę kolekcję są płytki dekoracyjne, których już niewielka ilość może ozdobić ścianę, zastępując wszelkie dodatki. Dekory Shine Concrete dark oraz Shine Concrete light, o wymiarach 60 x 30 cm to dwa kolorystyczne warianty tego samego motywu. W wersji ciemniejszej – falujące pasy w tonacji ciepłej platyny, układają się – niczym w modnych motywach nawiązujących do dzikich zwierząt - na tle czekoladowego tła. Ten sam dekor w wersji jasnej przypomina z kolei dyskretne liście egzotycznej rośliny.

Kolekcji towarzyszą także dwie płytki podłogowe. Każda z nich, w zależności od tego który wariant kolorystyczny wybierzemy, może stanowić harmonijne dopełnienie kolekcji: jasno beżowa połyskująca Shine Concrete o wymiarach 45 x 45 cm i grubości 8,5 mm oraz grafitowa All in white / grey o wykończeniu lappato i rozmiarach 60 x 60 cm i grubości 11 mm. Stanowią one delikatną, subtelną bazę, na tle której w pełni mogą zaistnieć geometryczne wzory płytek dekoracyjnych. Całości dopełniają listwy: Shine Concrete dark, oraz błyszcząca Steel Cognac, w kolorze metalicznej stali, która doda pomieszczeniu blasku i elegancji.