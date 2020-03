Bez ograniczeń, czyli nowe technologie dla każdego

Aktualnie wybór rozwiązań ułatwiających dotarcie do klienta jest ogromny. Z jednej strony wachlarz pełen możliwości, z drugiej natomiast niepokój przed ilością wyzwań, jakie za nimi stoją. Co ciekawe, nowoczesne narzędzia e-commerce są dobrze znane nie tylko młodym pokoleniom. Jak wynika z badań, ponad połowa pytanych przedstawicieli generacji X, oprócz mobilnych aplikacji i portali społecznościowych, deklaruje znajomość takich narzędzi jak np. rozszerzona rzeczywistość, czy technologie NFC, fot. Damian Zaleski / Unsplash

Różnice międzypokoleniowe na rynku pracy są znaczące. Mimo, że kontrasty mogą doprowadzać do konfliktów, pokazują także, że synergia tych dysproporcji daje naprawdę satysfakcjonujące efekty. Przykład? Szybki dostęp do wielu informacji i narzędzi wcale nie zniechęca pokolenia X. Wręcz przeciwnie!

REKLAMA

Aktualnie wybór rozwiązań ułatwiających dotarcie do klienta jest ogromny. Z jednej strony wachlarz pełen możliwości, z drugiej natomiast niepokój przed ilością wyzwań, jakie za nimi stoją. Co ciekawe, nowoczesne narzędzia e-commerce są dobrze znane nie tylko młodym pokoleniom. Jak wynika z badań, ponad połowa pytanych przedstawicieli generacji X, oprócz mobilnych aplikacji i portali społecznościowych, deklaruje znajomość takich narzędzi jak np. rozszerzona rzeczywistość, czy technologie NFC. - Moda obecnie zmienia się bardzo szybko, dlatego najistotniejszym zadaniem, jakie przed nami staje jest trzymanie ręki na pulsie. W gąszczu nowinek technologicznych i panujących trendów ważna jest identyfikacja i wybór odpowiednich narzędzi, lecz nie pod wpływem chwili, ale rzetelnych analiz i obserwacji efektów. Istotne jest również dopasowanie komunikatów do konkretnych grup odbiorców - mówi Stephane Tikhomiroff, dyrektor generalny Perfetti Van Melle Polska.

Różnice - bariera czy droga do sukcesu?

Doświadczony, ale też wielopokoleniowy zespół, będący na bieżąco z wszelkimi nowinkami i zmianami to sprawdzony sposób na skuteczność. Dysponując kilkoma punktami widzenia łatwiej planować, ale też spoglądać na problem oczami klienta, a co za tym idzie dopasowywać działania do potrzeb konkretnych grup docelowych. Perfetti van Melle promując produkty skierowane do młodzieży regularnie podejmuje współprace z influencerami. To oni właśnie najbardziej przemawiają do swoich rówieśników, są autentyczni i spontaniczni. Dają rzetelny feedback i wprost mówią, co wśród ich pokolenia najlepiej się sprawdza, dobrze odnajdują się też w gąszczu nowych rozwiązań.

Wiele możliwości

Powszechna opinia głosi, że to właśnie pokolenie Y i Z włada nowymi technologiami, jak nikt inny. Nic bardziej mylnego! Przedstawiciele generacji X są tak samo dobrze wyspecjalizowani. Jak wiele aspektów w życiu, wymaga to chęci poznawania tego, co się zmienia i ciągłego rozwoju. W świecie, który stawia na innowacje i coraz to nowsze rozwiązania reklamowe, przedstawiciele i dyrektorzy dużych firm nie mogą już pozwolić sobie na nieznajomość obszarów technologicznych. Co więcej, chcą cały czas się rozwijać i uczyć w tej materii. Pozwala to na lepsze zrozumienie młodszego pokolenia, a co za tym idzie nastoletnich konsumentów. Cała gama rozwiązań pozwala też dotrzeć do poszczególnych grup docelowych poprzez podejmowanie działań w konkretnych mediach społecznościowych czy też za pośrednictwem ambasadorów, których odbiorcy są w różnym wieku.

Co zrobić, aby pokolenia lepiej się rozumiały? Odpowiedź jest prosta: uczyć się. Technologia nie ma ograniczeń wiekowych, jest absolutnie dla każdego, kto chce ją pojąć i z niej korzystać.