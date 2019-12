Biuro wokół dźwięku. Tak wygląda nowa siedziba Oticon w Q22

Głównym założeniem projektu biura Oticon w Q22 było stworzenie lekkiej i funkcjonalnej aranżacji, która uwzględnia potrzeby pracowników i zapewnia im komfortowe warunki pracy. Ze względu na specyfikę działalności firmy wiodącym motywem biura jest dźwięk. Autorem projektu wnętrz jest pracownia Bit Creative, a specjaliści z firmy Kinnarps byli odpowiedzialni za dostawę wyposażenia biura.

Oticon jest jedną ze spółek należących do grupy Demant. Firma oferuje urządzenia wspomagające słyszenie, wykorzystujące zaawansowane rozwiązania techniczne i audiologiczne zgodnie z globalną misją marki Oticon.

Wokół dźwięku

Głównym założeniem projektu biura Oticon zajmującego 5 piętro w warszawskim biurowcu Q22 było stworzenie lekkiej i funkcjonalnej aranżacji, która uwzględnia potrzeby pracowników i zapewnia im komfortowe warunki pracy. Ze względu na specyfikę działalności firmy wiodącym motywem biura jest dźwięk.

- Zależało nam na tym, aby nasze biuro zostało zaaranżowane w nowoczesnym, skandynawskim stylu z dużą dbałością o możliwość zapewnienia pracownikom poczucia komfortu pracy. Bardzo ważne było też dla nas uwzględnienie specyfiki działalności firmy i przystosowania funkcjonalności biura do poszczególnych działów - Anna Gronau, menedżer administracji w Demant Warsaw.

Autorem projektu wnętrz jest pracownia Bit Creative, a specjaliści z firmy Kinnarps byli odpowiedzialni za dostawę wyposażenia biura.

- Był to nas bardzo ciekawy i wymagający projekt. Oticon, który jest liderem w swojej branży, miał bardzo precyzyjnie określony cel - biuro musiało spełniać najwyższe wymogi w obszarch funkcjonalności i ergonomii, a pracownicy mieli się tutaj czuć po prostu dobrze. Dlatego też wspólnie z firmą Kinnarps w każdym detalu zadbaliśmy zarówno o ergonomię, jak i estetykę – powiedział architekt Barnaba Grzelecki, założyciel pracowni Bit Creative.

Miks harmonii i piękna

Wnętrza biura firmy Oticon, które zostały zaprojektowane w minimalistycznym stylu, zachwycają prostotą form, stonowaną kolorystyką i przemyślaną funkcjonalnością. Dominantę kolorystyczną stanowi biel, która zapewnia pomieszczeniom lekkość i przestrzenność. Przełamana została barwą naturalnego drewna i soczystą zielenią roślin. Dobór kolorów i szlachetnych materiałów jest nieprzypadkowy – takie połączenie pozytywnie wpływa na samopoczucie pracowników i ich efektywność.

- Przyjazna przestrzeń do pracy powinna odzwierciedlać jak najwięcej cech naturalnego środowiska. Dlatego też zastosowaliśmy dużo żywej zieleni, takiej jak m.in. ściany z mchu, w połączeniu z drewnem i bielą. Delikatne akcenty materiałowe i kolorystyczne stanowią dopełnienie efektu, a symbole i akcenty wizualne nawiązują do dźwięku – motywu przewodniego w firmie Oticon. Dużą wagę przyłożyliśmy także do rozwiązań akustycznych na ścianach i suficie – dodał Barnaba Grzelecki.

Niezwykle ważną kwestią podczas tworzenia nowej przestrzeni biurowej firmy Oticon była ergonomia. Stanowiska pracy zostały wyposażone w meble marki Kinnarps - fotele z serii Plus z zagłówkiem oraz biurka Oberon z elektryczną regulacją wysokości, dzięki którym w każdej chwili pracownicy mają możliwość zmiany pozycji pracy z siedzącej na stojącą. Całości dopełniają odpowiednio pod względem akustycznym zaprojektowane sale konferencyjne i miejsca spotkań. - Realizacja tego projektu była dla nas niezwykle ciekawym doświadczeniem i kreatywnym wyzwaniem. Część mebli została bowiem wyprodukowana na specjalne zamówienie według wytycznych firmy Oticon. Jesteśmy dumni, że klient otrzymał „szyte na miarę”, niepowtarzalne rozwiązanie – mówił Maciej Zając, Key Account Manager odpowiedzialny za realizację projektu w Kinnarps.

Dane projektu

Biuro Oticon w biurowcu Q22

Projekt: Barnaba Grzelecki, Bit Creativ

Inwestor: Oticon

Powierzchnia: 599 mkw.

Rok realizacji: 2019 r.