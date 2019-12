Biuro z kolorów i szkła. Zaglądamy do biura firmy Santander Bank Polska

Lubelskie biuro firmy Santander Bank Polska S.A. (SBP) to żywa przestrzeń, której dynamikę nadają barwne akcenty i pionierskie wykorzystanie szkła we wnętrzach. Biuro w industrialnym stylu wcale nie musi być zimnym i neutralnym, ale zmiennym i stymulującym do efektywnej pracy miejscem.

Santander Bank Polska S.A. od początku współpracy z The Design Group miał ściśle zdefiniowane założenia odnośnie docelowej przestrzeni. Chcieliśmy stworzyć miejsce, w którym nasi pracownicy czuli by się podobnie, jak w innych naszych lokalizacjach w Polsce, gdzie także stworzyliśmy nowoczesne środowisko pracy oraz aby nowa powierzchnia charakteryzowała się wysokimi parametrami akustycznymi. To co obecnie wyróżnia pracodawców pierwszego wyboru to także biura i tym aspektem chcemy być mocno konkurencyjni na rynku pracy – wyjaśnia Hubert Leszczyk, menedżer zespołu zarządzania HQ Santander Bank Polska S.A.

Korporacyjny brandbook często stanowi ograniczenie dla projektanta wnętrz. W przypadku lubelskiej siedziby firmy SBP było jednak na odwrót. Firmowa identyfikacja wizualna stała się punktem wyjścia do stworzenia niepowtarzalnej przestrzeni biurowej, która zapewnia zespołowi wysoki komfort pracy. Jest to możliwe dzięki precyzyjnie zaplanowanej przestrzeni i wyjątkowym rozwiązaniom akustycznym. Te aspekty to znak rozpoznawczy The Design Group, pracowni która w kilka miesięcy przygotowała ten dopracowany projekt.

Nowe biuro SBP mieści się na trzech piętrach biurowca w Lublinie i zajmuje łącznie prawie 4,7 tys. mkw. Aranżacja elastycznie łączy zasady korporacyjnego brandingu z unikalnością charakterystyczną tylko i wyłącznie dla tego miejsca. To czyni je jednym z najoryginalniejszych biurowych punktów na mapie miasta. Przestrzeń służy jedynie pracownikom banku ekipie firmy, nie zaś klientom ostatecznym banku, więc to z myślą o komforcie zespołu wdrożono szereg usprawnień.

Słychać, nie słychać

Jednym z najbardziej wyrazistych elementów biura są wydzielone za szklanymi ścianami salki konferencyjne. Obłe i dynamiczne linie ścian przełamują uporządkowaną i geometryczną przestrzeń open space. Jednak wyjątkowość tej części biura polega na czymś jeszcze - na unikatowym wykorzystaniu giętego szkła złożonego z dwóch warstw. Między nimi znajduje się wolna przestrzeń wypełniona powietrzem.

- Jest to rozwiązanie, które znacząco wycisza pomieszczenie przeznaczone do spotkań. Realizacja naszego pomysłu była technologicznym wyzwaniem, pionierskim dla akustyki biur w Polsce. Wiedzieliśmy jednak jak z sukcesem je przeprowadzić, dzięki współpracy z doświadczoną firmą szklarską. Parę sal wykonanych w tej technice jest w 100 proc. przeszklone, co było dodatkowym wyzwaniem - mówi Konrad Krusiewicz, założyciel i CEO The Design Group.

W razie potrzeby przeszklone sale można wizualnie odseparować od reszty open space przy użyciu kotar. Wykonane są z materiału w wyrazistych barwach, więc żywe kolory mogą nagle zaistnieć w monochromatycznym przestrzeni biurze. Proste rozwiązanie sprawia, że jednym ruchem do miejsca pracy wprowadzamy dodatkową energię i zmienność.