Biuro zero waste, czyli o ekologicznych trendach w branży nieruchomości

Podczas gdy Greta Thunberg, nastoletnia szwedzka aktywistka zostaje człowiekiem roku magazynu „TIME”, w Polsce dokonuje się nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, popularnie nazywanej ustawą śmieciową. Zwrot w „zielonym” kierunku jest silny, a firmy coraz bardziej świadomie podchodzą do ekologii w miejscu pracy. Jak w nowych realiach odnajduje się branża nieruchomości? Czy biuro zero waste to melodia przyszłości czy dzisiejsza rzeczywistość?

REKLAMA

Jak wynika z ostatniej Mapy Trendów autorstwa infuture.institute, organizacji forecastingowej powołanej przez Natalię Hatalską, w kategorii trendów środowiskowych prym wiodą w Polsce wszelkie akcje związane z przeciwdziałaniem zanieczyszczaniu środowiska. Instytut przewiduje, że w najbliższym czasie do powszechnej świadomości wejdzie idea zrównoważonego rozwoju, charakteryzująca się m.in. świadomą konsumpcją dóbr, a także urban gardening, czyli uprawianie ogródków w miastach – także w miejscu pracy. W dalszej perspektywie, bo w przeciągu 5-20 lat, w rodzimym mainstreamie zagościć ma kultura szukająca alternatyw oraz wielokrotnego zastosowania dla wszechobecnego plastiku.

Segregacja w miejscu pracy

Mapa wskazuje jedynie kierunki. A jak wygląda rzeczywisty teren, po którym poruszają się w Polsce przedsiębiorcy? Podstawową, najczęściej widywaną praktyką w rodzimych biurach, jest segregacja odpadów, której świadomość dodatkowo wzmocniła niedawna nowelizacja ustawy śmieciowej oraz, często gwałtowne, podwyżki opłat za wywóz. Czy selektywna zbiórka odpadów to obowiązek najemcy? To zależy, jaką deklarację w gminie złożył właściciel lub zarządca nieruchomości.

– Jeśli podmiot zobowiązał się do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, w jego gestii leży przygotowanie odpowiednich pojemników w częściach wspólnych budynku. Najemca ma wówczas obowiązek z nich korzystać – wyjaśnia Iwona Stolarczyk, Property Manager w firmie OPG Property Professionals. – Nawet, jeśli dysponent nieruchomości takiej deklaracji nie przedstawił, nic nie szkodzi na przeszkodzie, by najemca stosował ekologiczne praktyki odpadowe we własnym zakresie – dodaje.

Dobre praktyki kryją się nawet w najmniej oczekiwanych miejscach

Ustawienie w biurze pojemników do selektywnej zbiórki odpadów oraz odpowiednie przeszkolenie pracowników, nieważne czy motywowane szczerą chęcią, obowiązkiem czy zwyczajną kalkulacją kosztów, to z pewnością dobry początek. Wiele firm idzie jednak dalej, wcielając w życie różne, ciekawe praktyki – wszystko w myśl idei zero waste. Aby ograniczyć ilość wykorzystywanego plastiku, niektóre biura decydują się na dyspozytory wody mineralnej, popularność zyskują też filtry umożliwiające swobodne wykorzystanie „kranówki”. Dany pracownik preferuje wodę gazowaną? Żaden problem – wystarczy kupić saturator, który doda napojowi upragnionych bąbelków.

Popularne staje się też korzystanie z papieru makulaturowego, a gdy chcemy akurat zjeść szybki lunch, część naszego posiłku stanowić może jadalny talerz z otrąb. Kiedy firma całkowicie przesiada się na elektroniczny obieg dokumentów, potrzeba papieru spada do poziomu zero (waste). Oszczędności znaleźć można w najmniej oczekiwanych miejscach. Czasem wręcz dosłownie… między wierszami. Jak wyliczyli naukowcy Uniwersytetu w Wisconsin, druk dokumentów wykorzystujących font Century Gothic zamiast popularnego Ariala pochłania aż o 30% mniej tuszu. Dzięki temu prostemu rozwiązaniu, uczelnia była w stanie zaoszczędzić na tonerach nawet kilka tysięcy dolarów rocznie.