Blue Bolt dla Adgar. Jako pierwsi drzwi telefonem otworzą użytkownicy Brain Embassy w Warszawie

Start-up Blue Bolt pojawił się w Brain Embassy w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich. Dzięki wsparciu firmy Adgar uzyskał także dostęp do przestrzeni oraz członków społeczności co-workingowej, którzy przystąpili do procedury proof of concept, testując aplikację i realnie wspierając jej rozwój. Blue Bolt to zaawansowane rozwiązanie technologiczne stworzone z myślą o rynku nieruchomości. System składa się z modułów umożliwiających otwieranie dowolnych drzwi, szlabanów i bram garażowych za pomocą dedykowanej aplikacji mobilnej.

REKLAMA

Technologia wchodzi do naszego życia w tempie, które jeszcze parę lat temu trudno byłoby sobie wyobrazić. Kiedyś karta dostępowa - innowacyjny przywilej nielicznych pracowników dzisiaj stała się przeżytkiem, co wynika między innymi ze zmiany pokoleniowej. Nowocześni pracownicy, zmęczeni noszeniem dodatkowych, plastikowych kart, chętnie przesiadają się na rozwiązania wspomagane przez smartfony. Nowe pokolenia pracowników oraz konsumentów dają do zrozumienia pracodawcom oraz właścicielom obiektów biurowych, że kluczowe jest zaakceptowanie rosnącej roli technologii w miejscu pracy. Aktualnie stopień zastosowania zaawansowanej kontroli dostępu obejmujący również wykorzystanie aplikacji mobilnej jest niewielki i wynosi zaledwie 12 proc. Jednak, badania CBRE wykazały, że 70 proc. najemców na przestrzeni kilku najbliższych lat zamierza zwiększyć nakłady inwestycyjne na rozwiązania technologiczne wykorzystywane w sektorze nieruchomości, mające bezpośredni związek ze spełnianiem potrzeb nowoczesnego pracownika.

Trend doskonale odzwierciedla współpraca podjęta przez Adgar Poland i NTT – właściciela aplikacji Blue Bolt, a za nią stoją niezwykle ciekawe okoliczności. Początkowo, zespół zajmujący się głównie tworzeniem gier i aplikacji, trafił do Brain Embassy (BE) w poszukiwaniu dogodnego miejsca na rozwój swojego biznesu. Będąc jednymi z pierwszych członków społeczności, zlokalizowali siedzibę firmy w kreatywnych przestrzeniach BE już w 2016 roku – krótko po tym, jak została otwarta pierwsza lokalizacja w budynku Adgar Park West przy Alejach Jerozolimskich 181B w Warszawie.

Obecność Blue Bolt w Brain Embassy okazała się większym źródłem kreatywności biznesowej niż właściciele marki zakładali początkowo. W 2017 roku zainteresowali się Prop Techem i zaczęli tworzyć aplikację umożliwiającą poruszanie się po budynku bez używania karty dostępu. Zaprojektowany pod nazwą Blue Bolt system składa się z inteligentnych modułów i dedykowanej aplikacji umożliwiającej otwieranie drzwi, bram oraz szlabanów przy użyciu smartfona. Wszystkie elementy systemu tworzone są od podstaw i mogą być dostosowane do potrzeb klienta oraz konkretnego budynku, a także integruje go z istniejącymi w nim wcześniej technologiami. W budynkach biurowych, oprócz podstawowych funkcji, aplikacja oferuje możliwość rozszerzenia o np. wirtualne recepcje, car pooling czy też moduły społecznościowe, ułatwiające m.in. networking. Dzięki pozyskanym danym, właściciele mogą również analizować ruch w dowolnym budynku i na tej podstawie modyfikować swoją ofertę.