BUCK.STUDIO znowu zachwycili. Zobacz projekt doceniony przez magazyn Wallpaper

Warszawska restauracja "Opasły Tom" znalazła się na liście najlepiej zaprojektowanych restauracji świata prestiżowego magazynu Wallpaper*. Lokalowi, którego wnętrza, znajdujące się w nich meble, a także identyfikację wizualną zaprojektowali architekci z pracowni BUCK.STUDIO na liście najpiękniejszych restauracji towarzyszą zaledwie cztery inne miejsca z różnych zakątków świata. Postanowiliśmy zajrzeć do środka warszawskiej realizacji.

Przestronny, ponad 260-metrowy dwupoziomowy lokal mieści w sobie sale o różnej skali, a także bar z salą lounge, winotekę oraz półotwartą fine-diningową kuchnię. Taki układ funkcjonalny okazał się być największym wyzwaniem przy projektowaniu aranżacji wnętrz. Architekci musieli bowiem spoić poszczególne pomieszczenia w jedną całość. Na wspólny mianownik wybrali paletę głębokich, zainspirowanych naturą kolorów, które – choć różnorodne, bo znalazły się wśród nich zarówno kolor szałwiowy, koralowy, miodowy i atramentowy – to scalają restaurację w konsekwentną całość, poprzez nadanie wnętrzom wyrazistego charakteru.

Dodatkowym zabiegiem mającym na celu wizualne podkreślenie jedności przestrzeni było wykończenie ścian. Tutaj architekci z BUCK.STUDIO zdecydowali się sięgnąć po oryginalny materiał – falistą blachę pokrytą aksamitem. Okładzina, oprócz efektu wizualnego, pełni także praktyczną funkcję akustyczną.

Już same ściany nadają lokalowi wyjątkowy charakter, a dodatkowym elementem wyróżniającym projekt jest oświetlenie. Lampy znajdujące się w poszczególnych pomieszczeniach mają ręcznie wykonane klosze, których wygląd, rozmiar i funkcja zostały zaprojektowane specjalnie tak, aby harmonizować z danym wnętrzem. Aranżacyjną kropką nad i, dodającą elegancji całości wnętrz jest wyposażenie i meble wykończone naturalnymi materiałami – czeczotą topolową oraz niepolerowanym marmurem.

Restauracja zlokalizowana jest na dwóch poziomach – wyższym, reprezentacyjnym parterze oraz niższym, o bardziej kameralnym charakterze. Na parterze, który z otoczeniem budynku wizualnie łączą okazałe okna, przez które klienci mogą podziwiać zabytki Warszawy, zrealizowano salę reprezentacyjną. Ciekawym akcentem w tej przestrzeni jest posadzka terazzo, która stanowi bezpośrednie nawiązanie do poprzedniej lokalizacji restauracji przy ul. Foksal). Na tej samej kondygnacji architekci zaplanowali również bar z salą lounge (tutaj serwowane są aperitify i koktajle) oraz... oazę. Pod tą nazwą kryje się niewielki pokój, który mieści tylko jeden stolik. Urządzony w stylu nawiązującym do historii budynku, w którym przed wojną mieściła się restauracja z dansingiem i kabaretem, wykończony został czeczotą i kwiecistą tkaniną w stylu art noveau spowijającą ściany. Prowadzi do nich okazały hol z szatnią, w której dominującym materiałem wykończeniowym jest (znowu) czeczota.

Niższa kondygnacja to przestrzeń bardziej kameralna, stworzona z myślą o mniej oficjalnych spotkaniach. To tutaj urządzono półotwartą fine-diningową kuchnię, trzy sale konsumpcyjne (miodową, atramentową i szałwiową) oraz piwniczkę z winami. Mniejsza pomieszczenia sprzyjają bardziej kameralnej atmosferze, ale mniej formalny klimat wnętrz w znacznym stopniu budują również zastosowane materiały: przytulna, dębowa okładzina na podłogach czy aksamitne story oddzielające poszczególne sale.

Informacje o projekcie:

obiekt: Restauracja Opasły Tom

adres: ul. Wierzbowa 9, Warszawa

klient: Kręgliccy. Restauracje i catering.

metraż: 260 mkw

ilość miejsc siedzących: 76

rok projektu: 2018

rok realizacji: 2018

zakres:

- projekt aranżacji wnętrz

- projekt wykonawczy wnętrz

- projekty mebli autorskich: pomocniki kelnerskie, sofy, stoliki

- projekty lamp autorskich: lampy, kinkiety i plafony ‚sopel’

- identyfikacja wizualna: logotyp, karty menu, płatnik, wizytówki, szyldy, talerzyk ‚O’, koncepcja uniformów obsługi