Centra handlowe to dzisiaj wielofunkcyjne przestrzenie rozrywki i relaksu

Strefy rozrywki, relaksu i rekreacji, wielofunkcyjne przestrzenie gastronomiczne, punkty umożliwiające naładowanie urządzeń mobilnych - współczesne galerie handlowe są projektowane tak, aby zachęcać do wielogodzinnego spędzania czasu. Tym kuszą pokolenie Z, które wyrasta na największego klienta centrów handlowych.

Podczas kiedy pokolenie Y, czyli millenialsów, robi zakupy on-line, pokolenie Z, czyli post-milenialsów, wraca na zakupy do tradycyjnych centrów handlowych, ale ze smartfonem w ręku. Ten pozytywny dla rynku retail trend zauważyła ostatnio Międzynarodowa Rada Centrów Handlowych (ICSC).

- Na rynku mamy do czynienia z paradoksem. Pokolenie konsumenta, które miało być przyczyną upadku kultury centrów handlowych, ma szansę stać się motorem jej rozwoju - mówi Aleksandra Zawodzińska, dyrektor ds. marketingu i PR Gemini Park Tychy. - Wyraźnie widzimy, że osoby urodzone po 2000 roku i dysponujące już własnymi pieniędzmi lub mające duży wpływ na portfel rodziców, chętnie robią zakupy w galeriach. To trend, który zauważalny jest nie tylko na amerykańskim rynku, ale także w Polsce, zwłaszcza w średnich i dużych obiektach handlowych - dodaje. - W przestrzeni obiektów handlowych oraz w ich otoczeniu powstały neutralne strefy relaksu, rozrywki czy rekreacji, które nawiązują do idei "trzeciego miejsca"- mówi Zawodzińska.

Inne są galerie, inaczej wyglądają zakupy i sklepy, w konsekwencji zmienia się także to, w jaki sposób przestrzeń centrum handlowego wykorzystywana jest przez pokolenie Z. Ta nie służy już tylko do wielogodzinnych zakupów, ale coraz częściej do wielogodzinnego spędzania czasu ze znajomymi.

- Nastoletni konsument nastawiony jest na kolekcjonowanie przeżyć. Oczekuje więc, że wizyta w galerii mu ich dostarczy. Zmienia się więc sposób interakcji pokolenia post-milenialsów z centrum handlowym. Jednocześnie, w odróżnieniu od pokolenia X czy Y, młodzi nastawieni są nie na szybkie i konkretne zakupy, ale na dłuższy, często całodzienny pobyt - mówi Anna Malcharek, dyrektor zarządzająca Gemini Holding

Warunkiem są jednak atrakcje, jakie jest w stanie zapewnić galeria. I chodzi tutaj nie tylko o ofertę handlową. - Najmłodsi klienci poszukują w galeriach miejsc, w których mogą się integrować i socjalizować, relaksować i bawić, dlatego także ważną rolę w budowaniu atrakcyjności centrów handlowych odgrywają dziś strefy wypoczynku, rekreacji, parki rozrywki czy wielofunkcyjne strefy gastronomiczne, w których można zjeść, spędzić czas, ale także podładować urządzenia mobilne - mówi Anna Malcharek.