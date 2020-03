Ciekawostki z rynku, czyli jak powstają łazienki w innych krajach

Z jakimi warunkami budowlanymi i montażowymi muszą zmierzyć się wykonawcy instalacji w Rosji, Holandii, Skandynawii czy we Włoszech? Czym różnią się pomieszczenia sanitarne u naszych bliższych i dalszych sąsiadów? Warto wyruszyć w inspirującą podróż, by odkryć, że co kraj, to obyczaj… i podejście do projektowania oraz wykańczania łazienek.

REKLAMA

Warto wyruszyć w inspirującą podróż, by odkryć, że co kraj, to obyczaj… i podejście do projektowania oraz wykańczania łazienek.

Rosja: indywidualne konstrukcje

Rynek mieszkaniowy i budowlany w Rosji jest dość specyficzny. Wszystko leży w rękach właścicieli, którzy muszą liczyć się z tym, że prawie każdą nieruchomość z rynku pierwotnego mogą nabyć wyłącznie w stanie surowym. Mimo że popularność usług pod klucz rośnie, zakup mieszkania nadal wiąże się z koniecznością wykończenia go od podstaw. Dotyczy to takich kwestii jak wylanie jastrychu, wyrównanie ścian, montaż drzwi wewnętrznych czy nawet okien. W gestii właścicieli jest także rozprowadzenie ogrzewania oraz systemów rurowych. Takie podejście ma jednak swoje zalety. Przestrzeń do życia jest mocno zindywidualizowana, zaprojektowana zgodnie z gustem i potrzebami użytkowników, a jej urządzenie mniej kosztowne w porównaniu do wnętrz realizowanych w ramach usługi pod klucz.W takich krajach jak Rosja dużą popularnością cieszą się systemy modułowe, które zastępują ścianki działowe. Dzięki nim możliwe jest wydzielenie i zaprojektowanie łazienki od podstaw – jej usytuowania, wielkości powierzchni, wyposażenia w konkretne rozwiązania sanitarne. Takie systemy pozwalają także uporać się z wieloma wyzwaniami aranżacyjnymi w sposób zgodny z wymogami technicznymi i budowlanymi. Niezwykle ważną kwestią jest tu wysoka jakość stosowanych produktów – wyjaśnia Maciej Furdykoń, kierownik działu technicznego w firmie Tece.

Holandia: łazienka gotowa do użytku

Warto przyjrzeć się także rozwiązaniom cieszącym się dużą popularnością w Holandii. Punktem wyjścia do stworzenia pomieszczeń sanitarnych są prefabrykowane moduły, które często przypominają gotowe do użytku łazienki. Składają się z elementów konstrukcyjnych i dostarczane są bezpośrednio na plac budowy. Tam podłączane są do instalacji elektrycznych, sanitarnych czy grzewczych. To pozwala ograniczyć ilość pracy wykonywanej na miejscu przez wiele ekip. Nie bez powodu rynek tych rozwiązań stale się rozwija, chociaż wciąż dotyczy głównie inwestycji publicznych, takich jak hotele, szpitale czy akademiki – mówi Maciej Furdykoń.

Włochy: płytka zabudowa w cegle

We Włoszech dominuje starsze budownictwo. Ponad 2/3 mieszkań ma więcej niż 30 lat. To sprawiło, że producenci rozwiązań sanitarnych musieli zmierzyć się z pewnymi wyzwaniami natury technicznej.Ściany wewnętrzne w tradycyjnych domach czy kamienicach zbudowane są z cegieł o grubości nieco ponad 8 cm. W tej sytuacji montaż uniwersalnych stelaży, które spotykamy m.in. w polskich łazienkach, był niemal niemożliwy. To skłoniło nas do stworzenia rozwiązania przeznaczonego właśnie na ten rynek. Tak powstała spłuczka o grubości zaledwie 8 cm, w solidnej konstrukcji, spełniająca najwyższe wymogi pod względem izolacji akustycznej. Dzięki naszemu stelażowi właściciele nie musieli ograniczać się już wyłącznie do misek stojących. Wysoka wytrzymałość na obciążenia, wynosząca 400 kg, umożliwiła montaż ceramiki wiszącej – dodaje ekspert.