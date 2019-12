Ćmielów odświeża kultowy wzór swojej ceramiki

Należąca do Polskiej Grupy Porcelanowej marka stawia na połysk, odświeżając swój klasyczny wzór Jenny zainspirowany latami 60. i 70. ubiegłego stulecia, ozdabiając go dekoracją Pearls.

REKLAMA

Klasyczny fason Jenny z oferty Ceramiki Ćmieków został ozdobiony dekoracją Pearls. Jenny to kultowy fason, który oczarowuje swoją prostotą i klasycznym charakterem. Tradycyjne linie i stylistyka nawiązująca do lat 60. i 70. Dekoracja Pearls to platynowe zdobienie przypominające błysk iskrzących pereł. Skąpana w blasku świec, bądź w promieniach słońca, będzie zachwycać, mieniąc się i błyszcząc na każdym stole.

Serwis obiadowy Jenny Pearls, to idealne rozwiązanie dla miłośników tradycji, którzy pragną wprowadzić do swojej aranżacji odrobinę uroku.