Co-living w Polsce dopiero raczkuje, ale trend będzie nabierał na sile

Co-living wkroczył na polski rynek nieruchomości. Dzielenie przestrzeni, zainteresowań i wartości, przy uwzględnieniu możliwości finansowych osób wspólnie zamieszkujących daną nieruchomość, to trend, który w Stanach Zjednoczonych i w Europie Zachodniej zdążył się już zadomowić, natomiast w Polsce dopiero raczkuje, przez co stanowi ogromny potencjał do rozwoju. Eksperci przewidują wzrost tego trendu na polskim rynku nieruchomości.

- Zmiany demograficzne i kulturowe, postęp technologiczny, coraz większa świadomość konsumentów dotycząca ochrony środowiska, a także motywy finansowe mają wpływ na rosnące zainteresowanie co-livingiem w Polsce. Elastyczność, mobilność, brak długoterminowych zobowiązań finansowych to tylko niektóre zalety tej formy zamieszkiwania. Szczególną rolę odgrywa tu również możliwość stworzenia mini społeczności, a także poczucie przynależności do niej i brak poczucia osamotnienia. Przestrzenie co-livingowe niezależnie od tego, do jakiej grupy docelowej są adresowane, mają jedną wspólną cechę – zamiast własności oferują wynajem powierzchni mieszkalnej ograniczonej do minimum na rzecz rozbudowanych przestrzeni wspólnych, bogatej oferty udogodnień i usług dodatkowych - podkreśla Małgorzata Dziubińska, Associate Director, Consulting & Research, Cushman & Wakefield.

W odpowiedzi na potrzeby rynku

Z raportu Cushman & Wakefield wynika, że ekonomia współdzielenia rozwija się między innymi przez zmiany demograficzne. Klasa średnia, która napędza popyt w globalnej gospodarce, rozwija się obecnie najszybciej ze wszystkich klas społecznych i po raz pierwszy w dziejach ludzkości stanowi ponad połowę globalnej populacji. Co ciekawe, Liczba obcokrajowców decydująca się na studia w Polsce rośnie dynamicznie, a obecnie ich liczba przekracza już 78 tys. i tylko w ciągu ostatniego roku wzrosła o prawie 8 proc. Polskie uczelnie są w stanie zapewnić zakwaterowanie tylko niewielkiej grupie osób z zagranicy. - Segment prywatnych akademików w Polsce jest jednym z najbardziej perspektywicznych sektorów nieruchomości w kraju. Jestem przekonany, że zapotrzebowanie na nowoczesne powierzchnie w domach studenckich będzie stale rosło, ponieważ jak pokazują najnowsze dane rynkowe, obecnie dostępne akademiki uczelnianie zapewniają zakwaterowanie zaledwie ok. 9 proc. studentów - mówi Jakub Bartos, Head of Residential w Golub GetHouse.

Co-living na emeryturze

Ekonomia współdzielenia będzie też w coraz większym stopniu dotyczyć osób w wieku emerytalnym, ponieważ – zgodnie z danymi Światowej Organizacji Zdrowia – odsetek osób w wieku 60 lat i więcej do 2050 roku podwoi się z około 11 proc. do 22 proc., a ich liczba wzrośnie z 605 milionów do 2 miliardów na całym świecie.

Nowoczesne ośrodki dla seniorów w Polsce to na razie rzadkość. Co więcej, zgodnie z wynikami „Badania spójności społecznej 2015”, aktywność osób starszych w zakresie kontaktów społecznych jest generalnie niższa niż osób w młodszych grupach wiekowych. Eksperci zaznaczają, że częściowe lub całkowite wyłączenie się z życia zawodowego nie oznacza rezygnacji z życia towarzyskiego i społecznego. Wręcz przeciwnie, jest to doskonały moment na rozpoczęcie spędzania czasu w sposób aktywny lub taki, jaki seniorzy prowadzili wcześniej. Senior housing, czyli co-living na emeryturze jest rozwiązaniem wielu problemów. Takie projekty, dzięki odpowiedniej koncepcji i lokalizacji, dają osobom w starszym wieku możliwość realizowania pasji i zainteresowań, wzajemnej opieki oraz socjalizacji.