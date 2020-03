Co-living w wydaniu Vonder, czyli bezproblemowy sposób na życie

Vonder to colivingowa platforma lifestyle’owa powstała zaledwie trzy lata temu w Berlinie. Marka postanowiła wejść do Polski. Niedawno zaprezentowała nowy koncept światowego lifestylu, czyli UpRiver Warsaw.

Firma została założona w 2017 roku przez Yoni Karako i Leona Landwehrę, którzy przybyli do Berlina, będącego przystankiem na ścieżkach ich kariery. Niestety przeprowadzka do nowego miasta i nowy początek okazały się trudne z wielu powodów. Znalezienie mieszkania, skomplikowana biurokracja, założenie konta bankowego, stałego łącza internetowego, a nawet bariery językowe uniemożliwiające zrobienie zakupów – wszystko to złożyło się na proces twórczy i powołanie do życia konceptu, który podbija serca mieszkańców Europy. Na podstawie empirycznych doświadczeń stworzono nowy, globalny i co najważniejsze – bezproblemowy sposób na życie. Vonder, bo o tym koncepcie mowa, zapewnia swoim klientom bezpieczne i wysokiej jakości życie bez problemów, wszystko w jednym miejscu w opcji all inclusive: siłownię, lounge, pokoje coworkingowe i sale konferencyjne, prywatne kino i strefę relaksu, jogę, 24/7 usługę concierge i menedżerów społeczności. Wszystko to jest dostępne w dowolnym momencie za pośrednictwem aplikacji, telefonu i innych wyszukanych kanałów i wszystko obejmuje cena wynajmu.

#Big Idea

Budynki Vonder, które oferują pięknie umeblowane, w pełni wyposażone, przytulne i dobrze zaprojektowane apartamenty miejskie, zostały wybudowane w Berlinie, Londynie, Barcelonie, Dublinie, a ostatnio w Warszawie. Dzięki Vonder nie trzeba się o nic martwić. W nowym mieszkaniu znajdziemy wszystko, czego potrzebujemy - od funkcjonalnie zaprojektowanej przestrzeni, przez dostęp do ultraszybkiego internetu, po ... zastawę stołową, sztućce, zasłony, pościel, sprzątanie i utrzymanie domu, pranie i prasowanie. Oferowane tutaj rozwiązania technologiczne i ergonomiczne udogodnienia są unikalne na rynku mieszkaniowym. Aplikacja stworzona dla mieszkańców umożliwia zgłaszanie usterek i zarządzanie potrzebami w ciągu kilku sekund. Dostęp do przestrzeni za pomocą smartfonów daje poczucie nowoczesności i bezpieczeństwa. Po prostu spakuj walizkę i możesz zacząć życie w nowym miejscu bez obaw, dzięki pierwszej ofercie „all inclusive” w tej branży.

Vonder zobowiązuje się do realizacji usług i gwarantuje, że wszelkie awarie zostaną usunięte w ciągu 24 godzin, a jeśli będzie to co ś poważniejszego, klient otrzyma alternatywne mieszkanie.

#UpRiverWarsaw

W Warszawie zaprezentowano apartamentowiec UpRiver przy ul. Solec 24, w którym mieści się 380 mieszkań o powierzchni od 30 do 72 mkw, wspólna przestrzeń coworkingowa, jadalnia, sala do jogi, siłownia, kino, sala konferencyjna, bar i taras widokowy. Dla mieszkańców będą organizowane wszelkiego rodzaju imprezy umożliwiające rozwój intelektualny i kulturalny, kursy językowe i kulinarne, wystawy, koncerty, warsztaty TED i inne wydarzenia mające na celu integrację zamieszkałego budynku społeczności i gości mieszkańców, którzy dzielą się swoimi pasjami i zainteresowaniami.