Co ma wspólnego performance z rzeźbą? Wyjątkowa wystawa w Centrum Rzeźby Polskiej

Od 18 stycznia w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku zobaczyć będzie można wyjątkową wystawę będącą próbą uchwycenia elementu performatywności w twórczości pracowników Wydziału Rzeźby Uniwersytetu Artystycznego UAP.

Performatywność najwyraźniej przejawia się w dziełach z pogranicza performance i rzeźby, które cechuje szczególne uwrażliwienie na związek działania z powstałym lub wykorzystanym obiektem. Rozumieć można ją jednak znacznie szerzej, jako element związany z niedomkniętym, transformacyjnym charakterem pracy, kiedy to uwaga przesunięta jest z obiektu na proces jego powstania - możemy przeczytać w komunikacie Centrum Rzeźby Polskiej.

Inny jeszcze rodzaj performatywności zakodowany jest niejako w formie plastycznej samego dzieła, która aktywizuje widza, zapraszając do działania i współtworzenia jego sensu. Na wystawie znajdują się prace, które powinny być przez widza doświadczane jego ciałem, w których fizyczny udział jest niezbędny w konstytuowaniu znaczenia, jak i te, które „uruchamiane” są siłą jego wyobraźni.

Wystawa, działając na widza jako całość, także nabiera cech performatywności. Poprzez oszczędne w formie, operujące uproszczoną, a przez to uniwersalną symboliką prace, widz zapraszany jest do odkrywania ich i doświadczania, a jednocześnie do odczytywania dialogu, który tworzy się w spotkaniu pomiędzy poszczególnymi realizacjami. Dzięki temu ujawniać mogą całą swoją złożoność, całą masę „przesunięć”, na różnych polach i płaszczyznach.

Wystawa obejmie prace: Janusza Bałdygi, Roberta Bartela, Jarosława Boguckiego, Marty Bosowskiej, Sławomira Brzoskaa, Tomasza Drewicza, Rafała Górczyńskiego, Łukasza Gruszczyńskiego, Jacka Jagielskiego, Karoliny Komasy, Rafała Kotwisa, Danuty Mączak, Martyny Pająk, Kazimierza Raby i Dawida Szafrańskiego.