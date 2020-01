Co odgrywa kluczową rolę w projekcie salonu fryzjerskiego? Oczywiście światło. Jak inaczej wykonać idealne strzyżenie, jeśli nie przy odpowiednio zaprojektowanym i dobranym oświetleniu! Pracownia architektoniczna LOFFT stanęła przed nie lada wyzwaniem zaprojektowania damskiego salonu fryzjerskiego Creative Hair oraz męskiego Barber Shopu. Architekci pokazali jak można połączyć funkcjonalność miejsca z jego nowoczesnym wystrojem.

Centrum miasta Bytów, park przy trakcie wzdłuż rzeki – to lokalizacja salonu fryzjerskiego o powierzchni 120 mkw., którego zaprojektowania podjęła się pracownia LOFFT Architektura Wnętrz. Przeszklona przestrzeń umożliwia przenikanie zieleni do środka wnętrza, a tym samym nasuwa założenia projektu – same naturalne materiały i dużo roślin!

- W projekcie uwzględniliśmy kilka opraw oświetleniowych, zależało nam przede wszystkim na zastosowaniu takich rozwiązań, które będą pomagać w pracy. Stąd postawiliśmy m.in. na szynoprzewody i oprawy ROLL, które jest na całej długości – szyny sięgają 11 i 12 m. Zastosowano akurat ten rodzaj, aby mieć możliwość dopinania większej ilości lub zmniejszani punktów reflektorowych w razie potrzeby - mówi Małgorzata Hendrych-Lubińska, właścicielka LOFFT architektura.

Odpowiednia wysokość jest dodatkowym, ważnym aspektem, o którym należy pamiętać. W przypadku salonu fryzjerskiego światło musi równomiernie oświetlać wszystkie stanowiska pracy.

Drewno, zieleń, beton – niezwykły mikroklimat

W projekcie uwzględniono obecność roślin i drewnianych akcentów, które także należało odpowiednio oświetlić. Nie zabrakło niestandardowych rozwiązań w postaci metalowych konstrukcji, czyli zbrojenia przeplatanego delikatnymi motylkami, unoszącymi się nad głowami klientów. We wnętrzu pozostawiono surowy sufit oraz betonowe ściany. Ukłon w stronę natury za pośrednictwem naturalnych materiałów sprawił, że surowe, industrialne wnętrze, zamieniło się w ciepły i klimatyczny obiekt.

Każdy projekt stanowi różnorodne spojrzenie oraz indywidualne podejście architekta. Salon fryzjerski jest realizacją wymagającą pod względem doboru światła czy kolorów we wnętrzu. Ważne, by w kwestii oświetlenia skonsultować się ze specjalistami, którzy dobiorą odpowiednie oprawy i sprawią, że codzienna praca będzie przebiegała w przyjemnych i jasnych warunkach.