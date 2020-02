Czego tak naprawdę potrzebują pracownicy?

O najlepszych sposobach angażowania i motywowania pracowników napisano już wiele. Kolejne teorie powielane są na konferencjach branżowych, w internecie oraz podczas rozmów w biurach. Przy rosnącej liczbie podmiotów badawczych, ośrodków analitycznych czy wydziałów na uczelniach wyższych, które zajmują się tymi zagadnieniami, badania nad zrozumieniem, co sprawia, że pracownik jest szczęśliwy, stały się odrębną dziedziną HR. Niemniej jednak kluczowe pytanie pozostaje aktualne: czego tak naprawdę chcą pracownicy?

Badania przeprowadzone przez dostawcę przestrzeni do pracy, firmę Regus, sugerują, że coraz więcej pracowników będzie oczekiwać od pracodawców możliwości pracy elastycznej, aby mieć więcej czasu dla rodziny. Badanie wykazało, że 85 proc. pracujących rodziców zrezygnowałoby z innych świadczeń pozapłacowych na rzecz pracy elastycznej, a według 81 proc. ankietowanych największą zaletą takiej formy pracy jest lepsza równowaga między życiem zawodowym i prywatnym.

Zdaniem Randstad’s Employer Brand Research, pozytywne środowisko pracy oznacza dzisiaj możliwość osiągnięcia równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, która jednocześnie stwarza pracownikowi perspektywę rozwoju. Typowe dla millenialsów zachowania zarówno w internecie, jaki i poza siecią mogą pozytywnie wpływać na biznes. Dzisiaj każdy jest influencerem w mniejszych czy większych społecznościach. Niemal codziennie rozmawiamy o pracy z rodziną, przyjaciółmi i znajomymi, więc zadowolony pracownik jest nie tylko znakomitym kreatorem pozytywnego wizerunku firmy, ale zdecydowanie może ułatwić przyciągniecie i zatrzymywanie talentów w organizacji.

Dowody nie pozostawiają wątpliwości. Badanie “2019 Organizational Wellbeing&Talent Insights Report” przeprowadzone przez firmę Atrhur J. Gallagher&Co przywołane w serwisie HRexecutive.com wskazuje, że pakiet benefitów skupiający się wyłącznie na kwestiach materialnych już nie wystarczy, aby przyciągnąć największe talenty do organizacji. Ważne są także obszary miękkie takie jak kultura miejsca pracy jako istotnego argumentu przy wyborze pracodawcy.

- Rekordowo niskie bezrobocie w połączeniu ze zróżnicowanymi wartościami i potrzebami młodych ludzi wchodzących na rynek pracy, wymuszają na organizacjach fundamentalne zmiany w podejściu do zarządzania talentami - mówi William Ziebell, CEO Gallagher’s Employee Consulting and Bookerage. Tymczasem na zadowolenie pracowników coraz większy wpływ ma elastyczność, zaangażowanie zespołu i integracja. - Sposobem na zatrzymanie w organizacji najlepszych pracowników na rynku jest wspólna praca dyrektorów generalnych, dyrektorów finansowych i liderów HR nad przeprojektowaniem całego systemu ogólnego doświadczenia pracownika w oparciu o preferencje wchodzących na rynek pracy młodych ludzi - dodaje Ziebell.

Wydaje się, że kluczowa jest tu komunikacja. Z ankiety kanadyjskiej firmy ServiceNow wynika, że zaledwie 44% badanych pracowników uważa, że ma łatwy dostęp do informacji HR, a 67% miało trudności z dostępem do danych firmowych na urządzeniach mobilnych z powodu nieodpowiedniego oprogramowania. W obliczu zmiany urządzeń, z których korzystamy na co dzień w pracy na bardziej mobilne, takie statystyki powinny być wnikliwie analizowane, ze szczególnym uwzględnieniem zaangażowania pracowników w HR. Likwidowanie „barier wejścia”, które utrudniają pracownikowi wykorzystanie jego potencjału wydaje się być oczywiste.