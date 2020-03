Czerń i różowe złoto w aranżacji łazienki

Wśród niesłabnących trendów wnętrzarskich wymienić możemy monokolor w charakterze total look oraz mocno kontrastujące zestawienia wyraźnie zaznaczające centralne punkty wnętrza. Polski producent armatury sanitarnej wyszedł naprzeciw tym trendom.

Rok 2020 na rynku wnętrzarskim umocnił pozycję trendów, które nieśmiało wkraczały na salony już w ubiegłym roku – mowa o różowym złocie, czerni oraz silnych kontrastach. Kolekcja Polla od polskiej marki Laveo oferuje wiele rozwiązań w podobnym designie, pozwalającym osiągnąć spójny charakter projektowanych wnętrz. Elementy z tej kolekcji możemy zastosować zarówno w kuchni (baterie zlewozmywakowe), jak i łazience (wannowe i podtynkowe z boxem). Do rodziny produktów ze stali chromowanej dołączają nowe wersje kolorystyczne – czerń oraz różowe złoto.

- Jesteśmy dumni z całej rodziny Polla. To przyciągające uwagę, wyróżniające i odważne wzornictwo, które docenili nasi klienci. Coraz częściej szukamy przecież niestandardowych rozwiązań – zarówno w kuchni, jak i łazience – i robimy wszystko, by wnętrza miały duszę i były urządzone, tak, jak sobie to wymarzyliśmy – a seria Polla odpowiada na te potrzeby. Stale rozszerzamy serię i dodajemy do niej czy to nowe warianty wykończeniowe, czy całe kategorie produktów. Przy tym rozszerzeniu zwróciliśmy uwagę na kolory, decydując się na takie, które obecnie cieszą się największą popularnością wśród trendów wnętrzarskich – czyli czerń i różowe złoto. Dążymy do tego, aby nasze portfolio było kompletne, a klienci mogli korzystać z jednej, spójnej linii produktowej - mówi Barbara Stempniak, product manager marki Laveo.