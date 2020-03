Czujnik, który... podniesie standardy dobrego samopoczucia w biurze

Niskiej jakości środowisko biurowe może być przyczyną dyskomfortu, złego samopoczucia i niższej wydajności pracowników. Jednak już samo wysokiej jakości oświetlenie może zwiększyć wydajność pracowników nawet o 23 proc. Oprócz oświetlenia są inne elementy środowiskowe, które wpływają na samopoczucie pracowników. Na przykład podwyższona temperatura i wilgotność mogą prowadzić do kichania, zaczerwienienia skóry, pieczenia i bólu oczu.

REKLAMA

Niewłaściwa kontrola termiczna prowadzi do ograniczenia wydajności personelu o 6 proc., kiedy w biurze jest za ciepło, i o 4 proc., kiedy jest za zimno. Ponadto wydajność pracowników może zmniejszyć się nawet o 66 proc. wskutek rozpraszającego hałasu, a powrót do zadania po przerwie zajmuje średnio 25 minut.

Dbałość o komfort i dobre samopoczucie pracowników biurowych mają kluczowe znaczenie. Signify (poprzednio Philips Lighting), wprowadza nowy wielofunkcyjny czujnik Philips IoT, który gromadzi i dostarcza dane za pośrednictwem systemu oświetleniowego Interact Office oraz integruje się z innymi systemami za pomocą interfejsów API. Nowy czujnik pozwala firmom monitorować środowisko biurowe oraz optymalizować je pod kątem dobrego samopoczucia pracowników.

Nowy wielofunkcyjny czujnik pozwala monitorować obłożenie, liczbę osób, temperaturę (na poziomie pomieszczenia i biurka), poziom hałasu, natężenie światła dziennego oraz wilgotność. Ponadto obsługuje Bluetooth, aby zapewnić funkcje pozycjonowania i nawigacji wewnątrz budynku. Połączenie tych możliwości detekcji w jednym urządzeniu eliminuje potrzebę stosowania wielu czujników i jest znacznie bardziej efektywne kosztowo. Bardziej komfortowe warunki pomagają stworzyć zdrowsze miejsce pracy i ograniczyć absencję.

Nowy czujnik jest mniejszy od pudełka zapałek i można go łatwo modernizować na miejscu poprzez prostą wymianę , co jest unikatową funkcją profesjonalnych biurowych opraw oświetleniowych Philips. Nie trzeba zdejmować opraw z sufitu, ponieważ czujnik montuje się od przodu oprawy.

To przyszłościowe rozwiązanie oznacza, że oprawy można modernizować w dowolnym momencie poprzez instalację innych czujników. Dzięki temu organizacje będą mogły skorzystać z nowych możliwości dostępnych w przyszłości albo rozbudować rozwiązanie, na przykład, kiedy nowy najemca będzie potrzebował dodatkowej funkcjonalności.

Jednym z klientów Signify jest EDGE, spółka należąca do grupy OVG Real Estate. Firma EDGE dba o dobre samopoczucie pracowników, ekologię, design i technologię we wszystkich budynkach, które projektuje, łącznie z jej własnym biurem. - Współpracowaliśmy z Signify od pierwszego przełomowego oświetlenia LED zasilanego przez Power-over-Ethernet w budynku The Edge do najnowszej infrastruktury oświetleniowej Signify w EDGE Olympic Amsterdam, aby poprawić samopoczucie

i zwiększyć wydajność użytkowników budynków dzięki technologii – powiedział Erik Ubels, główny dyrektor ds. technologii w EDGE. – Niezwykle dokładne lokalizowanie oraz możliwości liczenia osób pozwalają nam zoptymalizować wrażenia użytkowników oraz zarządzanie naszymi obiektami. Nowe funkcje monitorowania środowiskowego również przyczyniają się do dobrego samopoczucia naszych pracowników.