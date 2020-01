Dni Otwarte 4 Design Days 2020: jak mieszkać lepiej i bardziej eko?

Tradycyjnie już redakcja Dobrze Mieszkaj przygotowała cykle rozmów, prezentacji i warsztatów, które odbędą się podczas dedykowanych konsumentom Dni Otwartych 4 Design Days.

Chciałbyś mieszkać ładniej i wygodniej, ale przeraża cię perspektywa i koszty remontu? Marzy ci się nowa kuchnia i modniejsza łazienka, ale nie wiesz, od czego zacząć? Masz ochotę rozpocząć przygodę z samodzielnym odnawianiem mebli? Szukasz pomysłów na remont w duchu zero waste? Zapraszamy już 8 i 9 lutego do Katowic na Dni Otwarte 4 Design Days. Redakcja magazynu Dobrze Mieszkaj i portalu Dobrzemieszkaj.pl zaplanowała mnóstwo ciekawych aktywności, warsztatów, prezentacji i wykładów!

Według badań GfK remont to jedna z trzech najbardziej stresujących sytuacji w życiu każdego dorosłego człowieka. Chcemy dopiąć wszystko na ostatni guzik. Martwią nas rosnące koszty, boimy się, czy podjęte decyzje są właściwe. Męczy ciągnący się w nieskończoność czas trwania i jego uciążliwość. Jak więc przeżyć remont i nie zwariować? A zwłaszcza jak zaplanować remont w trosce o bycie bardziej eko? W tegorocznej edycji spotkań z magazynem i portalem Dobrze Mieszkaj, które odbędą się w trakcie Dni Otwartych 4 Design Days (8 i 9 lutego 2020 r., Międzynarodowe Centrum Kongresowe i Spodek, Katowice) "na warsztat" weźmiemy wszystkie co wiąże się z odświeżaniem, liftingowaniem i odnawianiem naszych "czterech kątów".

O tym będziemy mówić w trakcie Dni Otwartych 4 Design Days 2020:

8 lutego 2020 r. | 11.00-12.00

Dobrzemieszkaj.pl inspiruje: Remont w duchu Zero Waste

Jak przeżyć remont i nie zwariować?

#reduce – zainspirujemy Cię do tego, by wyremontować i odmienić wnętrza swojego mieszkania lub domu w duchu zero waste. Jak się przygotować i jak zaplanować remont w duchu zero waste? Jak policzyć koszty? Jak wybrać dobrą ekipę i gdzie jej szukać? Kiedy przyda nam się pomoc projektanta wnętrz?

8 lutego 2020 r. | 12.30-13.30

Dobrzemieszkaj.pl inspiruje: Remont w duchu Zero Waste

Odnawiamy kuchnię krok po kroku

Koszty, przygotowania, materiały i wyposażenie, triki na mały budżet

#repair i #reuse – nie wyrzucaj, wykorzystaj, co się da.

8 lutego 2020 r. | 14.00-15.00

Dobrzemieszkaj.pl inspiruje: Remont w duchu Zero Waste

Odnawiamy łazienkę krok po kroku

Koszty, sprawdzone rozwiązania, popularne błędy i pomysły, jak ich uniknąć, materiały i wyposażenie, triki na mały budżet. Jak urządzić nowoczesną łazienkę w bloku? Ograniczenia techniczne i prawne przy remoncie tego wnętrza.

#repair i #reuse – nie wyrzucaj, wykorzystaj, co się da.

8 lutego 2020 r. | 15.30-16.30

Dobrzemieszkaj.pl inspiruje: Remont w duchu Zero Waste

Odnawiamy meble z PRL

#repair i #reuse – rozpocznij z nami przygodę z samodzielnym odnawianiem przedmiotów. Gdzie szukać skarbów z minionej epoki? Od czego zacząć przygodę z odnawianiem mebli? Co warto odnawiać, a co niekoniecznie? Odnawiać samemu czy powierzyć mebel w ręce specjalistów? Koszty renowacji.

8 lutego 2020 r. | 17.00-18.00

Dobrzemieszkaj.pl inspiruje: Remont w duchu Zero Waste

Rośliny we wnętrzu: o tym warto wiedzieć!

Jakie gatunki są najpopularniejsze do doniczek oraz jak je pielęgnować? Zielone ściany i ogrody wertykalne – dla kogo, na jakie warto postawić, ile to kosztuje? Własny ogród w miejskiej dżungli – wszystko o uprawie warzyw na balkonie czy nawet w domu.