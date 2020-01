Dni Otwarte 4 Design Days: ile kosztuje projektant wnętrz?

Ile kosztuje projekt wnętrza? Od czego uzależniona jest jego cena? Jaki może być zakres usług projektanta wnętrz? Na te pytania odpowiada architekt Joanna Ochota z pracowni Archimental, prelegentka 4 Design Days 2020.

Ile kosztuje projekt aranżacji wnętrza? Od czego zależy cena konkretnej usługi?

Cena za projekt wnętrza zależy od zakresu pracy i wielkości powierzchni do zaprojektowania. Dlatego architekci podkreślają, że każdy projekt wycenia się indywidualnie i do tego też zachęcam. Współpraca dzieli się na trzy etapy: koncepcja, projekt wnętrz, nadzór.

Projekt koncepcyjny. Wykonywane są wizualizacje, na podstawie których ustalany jest układ funkcjonalny, rodzaj mebli, kolorystyka, rodzaje wykończeń, czyli ogólny klimat wnętrza. W projekcie koncepcyjnym znajdują się podstawowe informacje oraz propozycje. Nie będzie on jednak zawierał wszystkich rysunków i należy sobie zdawać sprawę z ilości pracy, którą trzeba jeszcze wykonać bez pomocy architekta. Średnia cena to 50 zł za m2 projektowanej powierzchni.

Projekt wnętrz. Pełna dokumentacja projektowa z wizualizacjami i szczegółowymi wytycznymi dla wykonawców. Dokumentacja obejmuje rysunki z planami wszystkich instalacji, podłóg, sufitów, rysunki mebli, widoki ścian, zmian w układach ścian oraz zestawienia materiałowe. Średnia cena za projekt wnętrz to 100 zł za m2 projektowanej powierzchni.

Nadzory autorskie. przeprowadzane na wezwanie inwestora lub wykonawcy w celu omówienia z wykonawcami poszczególnych etapów pracy i problematyki zawartej w projekcie. (pozwalają na dopilnowanie zgodności realizacji z założeniami projektowymi i osiągnięciu wysokiej jakości prac wykończeniowych). Koszt: 100 zł za godzinę.

Czy cena projektowania wnętrza domu będzie taka sama jak mieszkanie? Czy raczej mówimy tu o zupełnie innych stawkach?

Inna jest cena projektu domku jednorodzinnego, który zastajemy w stanie surowym, gdzie należy wykonać wszystkie projekty instalacji z rekuperacją i np. centralnym odkurzaczem, czy instalacją inteligentną, a projektem mieszkania od dewelopera, gdzie większość instalacji i podłączeń jest już wykonana. W tym wypadku cena za m2 projektu mieszkania będzie mniejsza niż dla domu.

Warto pamiętać, że cena za projekt wnętrza maleje wraz ze wzrostem powierzchni pomieszczeń. Nie dzieje się tak, gdy nawet przy dużej powierzchni stopień skomplikowania, dbałości o detale wymagają dużego nakładu pracy.

Jaki może być zakres usług projektanta wnętrz?

W zależności od początkowych ustaleń może to być pełna opieka nad inwestycją lub absolutne minimum. Do usługi jaką jest porada, projekt koncepcyjny, projekt wnętrz oraz nadzór wchodzi jeszcze wariant "pod klucz". Wybierając taką opcję należy jeszcze doliczyć do kosztów projektowych wydatki na materiały oraz wynagrodzenie wykonawców. Taki rodzaj usługi sprawdza się przy wykończeniach mieszkań pod wynajem, gdzie emocje w stosunku do samych wnętrz nie istnieją lub czas inwestorów jest bardzo ograniczony.