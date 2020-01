Dni Otwarte 4DD: arch. Katarzyna Maciejewska o błędach w trakcie remontu

O rady dla wszystkich planujących remont lub odświeżenie mieszkania spytaliśmy doświadczoną architekt wnętrz, Katarzynę Maciejewską, prelegentkę 4 Design Days 2020.

Remont mieszkania to bardzo stresujące wydarzenie w życiu. Jakie miałaby Pani rady jako doświadczony projektant dla inwestorów - jak się przygotować do remontu żeby jakoś go przeżyć?

arch. Katarzyna Maciejewska: Najlepiej oczywiście zatrudnić projektanta, najlepiej takiego, który ma na swoim koncie wielu zadowolonych klientów, a także sam remontował swoje mieszkanie czy wybudował dom. Taka wiedza jest nie do przecenienia. Jeśli jednak z różnych względów nie zdecydujemy się na zatrudnienie projektanta, to należy przede wszystkim zacząć od ustalenia budżetu. To jest moim zdaniem jedna z najtrudniejszych rzeczy w całym procesie projektowania i remontowania, ponieważ czasem wyskakują nieprzewidziane wydatki (zwłaszcza przy remontach starych domów czy mieszkań) albo klientowi w trakcie całego procesu zaczynają podobać się coraz droższe rzeczy.

Zawsze powtarzam moim klientom, że najważniejsze są podłogi, łazienki, kuchnie i drzwi. W tej kolejności. Są to zawsze rzeczy i pomieszczenia najtrudniejsze do wymiany i powinny wystarczyć na długi czas. Kanapę czy ławę można bez większego problemu wymienić samemu. Z podłogą czy łazienką tak łatwo nie będzie.

Jakie błędy popełniają najczęściej inwestorzy w trakcie remontu?

Wspomniane już wyżej złe szacowanie budżetu, nietrzymanie się projektu, nagłe zmiany, które tylko pozornie nie rujnują spójności mieszkania. Uleganie podpowiedziom sprzedawcy, który widzi tylko wycinek wnętrza. Pytanie się każdego wokół czy projekt jest ładny. Przeświadczenie, że projektant jest w stanie z 30 metrowej kawalerki zrobić przestronny apartament.



Remont w duchu zero waste - czy to możliwe, aby być bardziej eko? Co Pani jako architekt wnętrz myśli na ten temat?

Nasz zawód w jakimś stopniu jest pochwałą trendów, mody, a to się jednak wiąże z konsumpcjonizmem. Mało w tym jest zero waste. A jednak ilość śmieci, jaką produkuje jeden człowiek, jest przerażająca! Dla mnie zero waste we wnętrzu to idea, w której używamy tylko materiałów naturalnych, takich jak drewno, kamień, ceramika, które posłużą latami, a rezygnujemy z takich, które zniszczą się szybko bez możliwości naprawy. To wynajdywanie perełek w postacistarych mebli, ich renowacja i nadanie im nowego życia. W swoich projektach staram się zachować rzeczy, które pasują do nowej odsłony, odświeżając je. Moim marzeniem jest realizowanie takich projektów, w których będę mogła używać tylko bardzo dobrych gatunkowo materiałów i wysokiej jakości sprzętów. Niestety, za jakością stoi cena. Nie każdego klienta stać na jakość, a co za tym idzie, na remont w duchu zero waste.

Katarzyna Maciejewska, założycielka pracowni architektury wnętrz Maciejewska Design będzie jedną z prelegentek 4 Design Days 2020. 8 lutego w trakcie dni otwartych 4 Design Days weźmie udział w sesji "Dobrzemieszkaj.pl inspiruje: Remont w duchu Zero Waste. Jak przeżyć remont i nie zwariować?". Więcej informacji i bilety: www.4dd.pl