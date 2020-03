Domowe biuro: urządzamy przestrzeń do pracy zdalnej

W przypadku pracy zdalnej oba wymiary naszego życia realizują się w tej samej przestrzeni. Jak je ze sobą pogodzić? I czego nie powinno zabraknąć w domowej strefie biurowej? Oto kilka praktycznych wskazówek.Fot.

REKLAMA

Przyjmuje się, że osiem godzin w ciągu doby poświęcamy na odpoczynek, osiem na pracę, a pozostałe osiem na realizowanie pasji i wypełnianie pozostałych obowiązków. Kiedy decydujemy się na pracę zdalną, stajemy w obliczu naturalnego ryzyka zaburzenia stanu równowagi – czegoś, co możemy określić mianem work-life balance. Dlatego tak ważne jest, by zaaranżowanie miejsca do pracy było starannie przemyślane.

Podział mieszkania na strefy

Jak wiadomo, mieszkanie dzieli się na kilka stref, a każda z nich pozwala nam zaspokoić różne potrzeby. W której strefie wydzielić „kącik” biurowy? Najpopularniejszym rozwiązaniem jest zaaranżowanie miejsca do pracy w strefie dziennej lub w strefie sypialnianej. Najważniejsze, by było to dobrze doświetlone miejsce oraz takie, w którym będziemy mogli się skoncentrować. Drugą ważną kwestią jest wydzielenie samej strefy biurowej w taki sposób, by nie zaburzać spójności wystroju pomieszczenia, w którym ją stworzymy.

„Granice” domowego biura

Sposobów na subtelne wydzielenie kącika do pracy w salonie lub w sypialni jest co najmniej kilka. Jednym z nich będzie przemalowanie ściany, do której przylegają meble tworzące domowe biuro, na nieco inny kolor niż ściany pomieszczenia. Warto połączyć ten zabieg z oddzieleniem strefy do pracy np. wąskim regałem z książkami. Innym sposobem będzie ustawienie biurka i innych mebli w strefie home office na dywanie – w ten sposób naturalnie wyznaczymy granice miejsca, w którym na co dzień wykonujemy swoje zawodowe obowiązki. Niezależnie od tego, w jaki sposób będziemy chcieli oddzielić część dzienną od części „gabinetowej”, pamiętajmy o spójności aranżacyjnej całego pomieszczenia.

Kolory sprzyjające pracy

Istnieje paleta kolorów, które są szczególnie polecane podczas aranżowania przestrzeni do pracy. Ich wprowadzenie do strefy biurowej może wpłynąć na jakość i efektywność naszej pracy. Na jakie kolory warto postawić? Niebieski w najróżniejszych odcieniach wspomaga koncentrację, jest też kolorem, który symbolizuje logiczne myślenie oraz komunikację. Zieleń wprowadza stan równowagi, a co więcej nie męczy oczu, co jest istotne podczas częstego i długotrwałego przebywania w tej samej przestrzeni. Odcienie żółtego wpłyną na kreatywność i twórcze myślenie. Kolor ten symbolizuje pewność siebie oraz optymistyczne podejście do życia. Bez względu na nasz ostateczny wybór, pamiętajmy o tym, by kolory we wnętrzu pomieszczenia ze strefą biurową dobrze się ze sobą komponowały.

Sprytnie, ergonomicznie, funkcjonalnie

Jeśli praca, którą wykonujemy zdalnie można określić mianem biurowej, niezbędnymi elementami kącika do pracy będą: biurko, fotel oraz dodatkowy mebel, który umożliwi nam przechowywanie przedmiotów. Ważne, aby wyposażenie naszego aranżowanego biura było spójne z umeblowaniem całego salonu. Na co zwrócić uwagę wybierając biurko do salonu?