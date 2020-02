Dotknąć designu, czyli meble wspomagające rozwój dziecka

Eleganckie, pobudzające wyobraźnię i wspomagające rozwój najmłodszych, a także wychodzące na przeciw potrzebom dzieci niewidomych i niedowidzących. Takie są meble, których pomysłodawczynią jest Katarzyna Kozłowska.

REKLAMA

Stonowane, wyszukane, modne – stylistyka mebli dziecięcych coraz pewniejszym krokiem podąża za wnętrzarskimi trendami. Ich producenci skutecznie udowadniają, że pokoje dzieci nie muszą razić jaskrawością kolorów, wymyślnymi formami czy ozdobami przeniesionymi jeden do jednego z komercyjnych produkcji filmowych.

Takie podejście bliskie jest też Katarzynie Kozłowskiej – pomysłodawczyni i głównej projektantce marki Ilusi. Jej kolekcja mebli dla dzieci jest równie stylowa, co te, które tworzy z myślą o ich rodzicach. I to nie jedyny ich atut. Minimalistyczny design zyskuje nowy wymiar dzięki sensorycznym frontom, które pozwalają najmłodszym użytkownikom obcować z nimi nie tylko za sprawą zmysłu wzroku, ale też dotyku.

Dzieci poznają świat na tysiąc sposobów, wykorzystując do tego wszystkie swoje zmysły. Dlaczego nie pomóc im w tym, projektując meble, które nie tylko dostarczają bodźców wzrokowych, ale też dotykowych? Meble Ilusi obok funkcji użytkowej w ramach przechowywania oraz estetyki ponadczasowego designu, starają się wzbudzić ciekawość użytkowników innowacyjną przestrzenną formą frontów. Dzięki temu dzieci mogą czerpać doznania na wielu płaszczyznach: poczuć różnicę faktur, trójwymiarowość elementów, obserwować załamujące się światło. Dzięki sensoryce odkrywają mebel na nowo, wchodząc z nim w reakcję na różnych poziomach. Wszystkie ręcznie szlifowane detale mebli Senso Kids wykonane są precyzyjnie z wykorzystaniem naturalnych materiałów przyjaznych dzieciom i środowisku. Dodatkowym atutem jest fakt, że marka stawia na polskich projektantów, a wszystkie jej produkty wytwarzane są z rodzimych surowców.

W kolekcji Senso Kids nie mogło oczywiście zabraknąć głównego bohatera dziecięcej wyobraźni. Podwójną szafę i komodę zdobią uproszczone w formie misiowe pyszczki, a na pojedynczej szafie usadowiły się aż dwa niedźwiadki: duży i mały. To, co łączy te i inne meble z kolekcji dziecięcej to kontrastowa kolorystyka bieli i czerni oraz sensoryczny front minimalistycznej formy. Trójwymiarowość motywu zachęca do bezpośredniego obcowania z obiektem, wspomagając tym samym rozwój najmłodszych użytkowników.

Obok najbardziej popularnej kolekcji Teddy z misiem w roli głównej, Ilusi oferuje także inne motywy. W serii Hedgehog obejmującej komody spotkamy jeże, które ze swej kłującej natury są niezmierzonym źródłem doznań sensorycznych. Obok przyjemnych w dotyku igiełek nie sposób przejść obojętnie. I o to chodzi! Jest też okrąglutka sowa – kolekcja Owl – na pojedynczej komódce; minimalistyczny ryjek świnki – Piggy – na jej podwójnym odpowiedniku oraz rozłożysty motyl – Butterfly – który przysiadł na serii komód z półkami i szufladami. A gdyby tego było mało, niebawem kolekcja powiększy się o nowe elementy – łóżka i stoliki, które dopełnią zestawy.