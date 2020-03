Eko zamiast ego. Projektowanie w symbiozie z naturą

Temat ekologii jest obecny wszędzie, także mocno w architekturze. W jaki sposób pogodzić ideologię zero waste i oszczędność surowców z oczekiwaniami inwestorów? Okazuje się, że przy odrobinie kreatywności jest to możliwe.

Nawet w przypadku dużych inwestycji, troska o środowisko jest możliwa. Pracownie realizujące obiekty użyteczności publicznej starają się edukować klientów i wprowadzać ekologiczne rozwiązania.

- Realizując projekty, staramy się pamiętać o tym, że spoczywa na nas ogromna odpowiedzialność. Musimy projektować na lata, także dbać o minimalne zużycie surowców. Staramy się więc korzystać z usług lokalnych przedsiębiorców, co zmniejsza carbon footprint. Pracując nad renowacjami z kolei, często odnawiamy zastane elementy, nadajemy nowe życie przedmiotom. to nie tylko redukuje ilość odpadów, ale także nadaje wartość i charakter projektom, a także - redukuje koszty, co zawsze jest mile widziane. Chętnie sięgamy też po nowe technologie - szczególnie jeśli chodzi o łazienki - staramy się, aby wybrane przez nas urządzenia sprzyjały oszczędzaniu wody - wyjaśnia architekt Magdalena Federowicz-Boule, prezes zarządu Tremend.

Technologia przyjazna środowisku

Kolejnym istotnym elementem realizacji sprzyjających środowisku jest technologia. Może mieć wpływ między innymi na regulację zużycia wody - co jest szczególnie ważne w hotelach.

-Każdego dnia zużywamy około 150 litrów wody - z czego ponad 60 proc. wykorzystujemy w łazience dbając o higienę (prysznic) oraz korzystając z toalety. Planowanie właściwego zużycia wody jest jednym z filarów projektowania naszych produktów stąd też zawsze podkreślamy istotność wyboru właściwych rozwiązań i technologii koniecznych do świadomego korzystania z tak cennego zasobu jakim jest woda . Inwestorzy wybierając wskazane przez nas rozwiązania, znajdują oczywiste potwierdzenie swego pragmatycznego wyboru w bilansie zużycia wody(i kosztach) w swoich inwestycjach. Na szczęście świadomość inwestorów w tej kwestii jest coraz większa - tłumaczy Cezary Kowalczyk, dyrektor sprzedaży w Grohe Polska.

Projekty, które starzeją się z godnością

Jednym ze sposobów na zmniejszenie odpadów jest projektowanie w taki sposób, aby wnętrze się nie zestarzało - użycie trwałych materiałów, wysokiej jakości wyposażenia, mebli zaprojektowanych przez uznanych designerów. To daje gwarancję, że wnętrze “zestarzeje się” z godnością i nie będzie musiało przechodzić metamorfozy, która zwykle generuje dużą ilość odpadów.