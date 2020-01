Empire House w Londynie, czyli coworkingowa przestrzeń w budynku poprzemysłowym

Empire House pochodzi z początku XX wieku, zlokalizowany w londyńskim Whitechapel po renowacji zamienił się w nowoczesną przestrzeń biurową i coworkingową. Za projekt odpowiada polska pracownia Medusa Group – architekci odtworzyli detale fasady w stylu art déco, włączając w to duże okna o charakterystycznych podziałach.

Budynek w stylu art déco w 1935 roku zaprojektował Hume Victor Kerr. Dzisiaj w pofabrycznej przestrzeni mogą znaleźć miejsce pracownicy naukowi oraz branży kreatywnej. Na atrakcyjność tej inwestycji wpływa bliskie sąsiedztwo jednostek uniwersyteckich i badawczych, a także ulicznych kramów, azjatyckiego streetfoodu, targów staroci, sztuki ulicznej i graffiti.

Zlokalizowany w londyńskim Whitechapel, poprzemysłowy obiekt, po renowacji odzyskał detale fasady w stylu art déco, w tym charakterystyczne, duże okna z horyzontalnymi podziałami. Jednym z elementów zastosowanych przy rekonstruowaniu fasady był system okienny SlimLine 38 Cubic Reynaers Aluminium. Za modernizację odpowiedzialna była pracownia Medusa Group – pod przewodnictwem Przemo Łukasika i Łukasza Zagały – we współpracy z londyńskim studiem Susan Walker Architects.

Pod znakiem zrównoważonego rozwoju

Empire House znajduje się w gminie London Borough of Tower Hamlets, w której obszarze wymagana jest realizacja przebudowy istniejących budynków w standardzie, co najmniej na poziomie bardzo dobrym, w systemie certyfikacji BREEAM. Wynika to ze stale zwiększającego się zanieczyszczenia środowiska, dlatego konieczne jest wprowadzanie nowych standardów. W przypadku budynków przebudowywanych lub restaurowanych jest to o tyle trudne, że wiąże się z dostosowaniem ich parametrów do współcześnie obowiązujących norm. Dlatego też architekci z Medusa Group przez cały proces projektowy skupiali się zarówno na komforcie i zdrowiu przyszłych użytkowników, kontekście historycznym, jak i na dbałości o środowisko.W projekcie wykorzystano materiały pochodzące z rozbiórki wewnętrznych elementów budynku. Po konsultacjach z ekspertami w Empire House zostały wprowadzone nowe instalacje i technologie takie jak BMS, wymieniono również przegrody budynku: drzwi, okna i dach – w ten sposób uzyskano niższe współczynniki przenikania ciepła. Było to możliwe dzięki wykorzystaniu (a także do procesu uzyskiwania certyfikatu BREEAM) systemu okiennego SlimLine 38 Cubic firmy Reynaers Aluminium. – Empire House znajduje się na terenie podlegającym obszarowej ochronie konserwatorskiej. Pod względem historycznym to jeden z bardziej wartościowych budynków znajdujących się na terenie Whitechapel. Zdecydowaliśmy się na okna w systemie Reynaers Aluminium z uwagi na ofertę, która obejmuje profile silnie nawiązujące do pierwotnych, przemysłowych tzw. crittall windows. Zależało nam na zachowaniu oryginalnego charakteru budynku – tłumaczy Michał Bienek, z pracowni architektonicznej Medusa Group.

Dodatkowo w budynku zastosowano zewnętrzne zielone ściany, pojawiły się też budki lęgowe dla ptaków. Projekt ten udowodnił, że wykonanie renowacji z szacunkiem do oryginalnej architektury i jednoczesne podniesienie parametrów budynku do restrykcyjnych norm współczesnego budownictwa jest jak możliwe.

Industrialne wnętrze

Empire House to pięciokondygnacyjny budynek o powierzchni użytkowej prawie 1,6 tys. m²kw. Wszystkie instalacje, a także stalowe i betonowe słupy konstrukcyjne pozostały widoczne, nadając wnętrzu industrialny charakter.Efekt wzmocniono poprzez wyeksponowanie oryginalnych płytek oraz ceglanych ścian. Całość uzupełniło proste oświetlenie inspirowane tradycyjnymi lampami przemysłowymi. Przestrzeń ma układ otwartego planu, który sprzyja realizacji nowych, coworkingowych funkcji budynku.