Foodstacja w Pasażu Grunwaldzkim, czyli czuj się jak u siebie

Nową strefę gastronomiczną w centrum handlowym Pasaż Grunwaldzki we Wrocławiu zaprojektowaną przez MIXD nie na darmo określa się jako „na wskroś wrocławską”. Inspiracją do jej projektu był Wrocław, jego historia i kultowe miejsca oraz nostalgia za latami 90. Dziś, po kilku miesiącach od otwarcia Foodstacji wiadomo już że wrocławianie ją polubili i zgodnie z wizją inwestora i projektantów traktują ją jako miejsce spotkań, pracy, nauki, spędzania wolnego czasu, a nie tylko i wyłącznie spożywania posiłków.

Nostalgię za tamtymi pionierskimi czasami polskiego kapitalizmu - i za dzieciństwem przypadającym na lata 90. – widać w wielu miejscach Foodstacji. Znajdziemy tu klasyczne kioski k67 z Jugosławii – do dziś spotykane powszechnie na polskich ulicach i targowiskach. Tu jednak nie sprzedaje się z nich gazet czy zapiekanek, a są raczej schronieniem dla zmęczonych zakupami, chcących poczytać czy porozmawiać przez telefon. Żółta Nyska też nie jest już samochodem dostawczym, tylko miejscem do siedzenia lub wręcz wylegiwania się na wielkich siedziskach-poduchach. Młodsi wrocławianie grają chętnie w kultowe gry na automatach lub szaleją w specjalnej strefie Kids Play. Starsi mogą wypić kawę w Jubilatce – nazwanej tak na cześć znanej wrocławskiej kawiarni – lub zrelaksować się na leżakach w udekorowanym kajakami i trzcinowymi parasolami Odra Barze. Czy to aby na pewno jest foodcourt?

Strefy komfortu

Piotr Kalinowski z MIXD podkreśla, że kluczowe w liczącej niemal 1000 miejsc Foodstacji był podział przestrzeni na zróżnicowane charakterem mikrostrefy i dopasowanie ich do potrzeb różnych grup odwiedzających Pasaż Grunwaldzki.

- Mamy strefy, które są adresowane do konkretnej grupy odbiorców, takie jak Biblioteka, w której chętnie przesiadują studenci okolicznych uczelni, oraz takie, które są uniwersalne, jak Hit 91 – audytorium, z którego można podziwiać Plac Grunwaldzki. Mamy też wiele detali, które wywołują uśmiech i zachęcają do zabawy … lub zrobienia sobie zdjęcia. To m. in. koło fortuny, lustrzany sufit czy ściana z 27 starych skrzynkowych telewizorów - opowiada Piotr Kalinowski.

Obok wrocławskich akcentów „z myszką” pojawiają się też te zupełnie aktualne, takie jak zaprojektowane i wykonane przez lokalnych artystów z grupy Kolektyf neony, grafitti i elementy identyfikacji graficznej. Podobnie jest z meblami – mamy tu wręcz historyczny przekrój – od mebli z czasów głębokiego PRL, po całkiem współczesne. Kolorystyka i elementy graficzne inspirowane są estetyką lat 90. – młodzieżowymi magazynami, okładkami płyt i kaset, etykietami produktów spożywczych, szyldami lokali, czołówkami programów telewizyjnych.

Zyskowny design

Inwestor, czyli grupa EPP, wykazał się ogromną otwartością na najbardziej nieszablonowe pomysły, wręcz zachęcając do proponowania nieszablonowych rozwiązań. Już sam brief przedstawiony projektantom był precyzyjny, ale zarazem dający dużą swobodę kreacji, a trakcie prac nad renowacją zespół MIXD wspierali aktywnie architekci z EPP. Zaangażowanie i bliska współpraca obu stron przyniosła świetny efekt. Foodstacja stała się prawdziwą wizytówką Pasażu Grunwaldzkiego i wyróżnia się z pewnością na mapie przestrzeni gastronomicznych w polskich centrach handlowych. Śmiały, nieszablonowy design pomógł też zrealizować cele biznesowe inwestora.

- Design może być skutecznym narzędziem działań biznesowych. Istotne jest jednak dobre zrozumienie strategii inwestora przez projektanta i zaufanie ze strony inwestora wobec pomysłów, które mogą być nowatorskie i wykraczać poza znane z rynku status quo – komentuje Piotr Kalinowski.

Dane projektu:

Obiekt: Strefa gastronomiczna Foodstacja

Lokalizacja: Pasaż Grunwaldzki, Wrocław

Inwestor: EPP

Rok powstania: 2019

Powierzchnia: ok. 3700 mkw.

Projekt: MIXD

Zespół projektowy: Katarzyna Majer-Hola, Piotr Kalinowski, Paweł Panek, Agnieszka Kaczara

Neony, murale i grafika: Kolektyf