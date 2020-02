Fotel uszak, czyli dobry design nie starzeje się nigdy

Fotel uszak znany także jako wing chair to dowód na to, że dobry design nie starzeje się nigdy. Kariera uszaka ciągle trwa. Ten kultowy fotel bywa również inspiracją dla projektantów tworzących nowoczesne meble, którzy stawiają na wygodę i ergonomiczność.

Według jednej wersji, historia fotela rozpoczyna się na początku XVII w Anglii. Wing chair w założeniu miał chronić przede wszystkim przed chłodnym powietrzem. Głównie znajdował się przy kominku, aby kobiety, które w nim zasiadały nie były narażone na przeciągi. Stąd fotel osłaniany był specjalnymi listwami, tzw. „skrzydłami” bądź „uszami”. Innymi cechami jest wygodne i dość spore siedzisko oraz drewniane nóżki. Fotel był wykonany z drewnianej konstrukcji i miękkiej tkaniny.

Z kolei druga wersja mówi, że pomysł na fotel powstał w XVII wieku na dworze Ludwika XIV. Projekt siedziska stworzony został z myślą o elicie, która sprawowała władzę, stąd także w uszakach wysokie oparcie i prawdziwie dworski charakter. Miał on nawiązywać do tronu i podkreślać pozycję osoby, w która w nim zasiadała.

Początkowo fotele uszaki były wysokie i lekko odchylone do tyłu. Zaplecek zazwyczaj w całości był tapicerowany. Siedzisko było naprawdę szerokie, do tego miękkie i również w pełni tapicerowane. Nóżki w klasycznych modelach najczęściej były wyginane.

Uszak stawał się coraz popularniejszy. Podbił Skandynawię i Holandię, a z czasem również Amerykę, gdzie przyjął się pod nazwą „easy chair” i stał się ozdobą sypialni.

Z czasem zaczęto przywiązywać uwagę do innych funkcji uszaka. Coraz częściej dbano o komfort użytkowania. W XVIII wieku w konstrukcji zaszły duże zmiany. Znany angielski producent mebli George Hepplewhite opuścił siedzenie w projekcie uszaka. W XX wieku na kolejne duże zmiany mieli wpływ dwaj projektanci. Pierwszy z nich Arne Jacobsen stworzył wzorując się na uszaku fotel „Egg”, a Tom Dixon „Wingback Chair”.

Wing chair, wing-back chair, czy też zwyczajowy uszak był meblem typowo wypoczynkowym, który najczęściej trafiał do salonu i ustawiany był obok kominka. Do fotela wykonywany nierzadko był również podnóżek. Uszak znajdował również miejsce w gabinecie.

Uszaki dumnie prezentują się we wnętrzach dodając im jednocześnie majestatyczności i przytulności. Jeżeli mamy specjalne wymagania, co do miejsca, w którym będziemy spędzać wolne chwile, warto pomyśleć o uszaku. Mebel oferowany jest często na zamówienie przez mniejsze zakłady dbające o wysoką jakość wykończenia i wykonywany jest ręcznie na bukowym szkielecie, jak np. w Green Valley.

Dobry design bywa ponadczasowy. Kariera uszaka ciągle trwa. Ten kultowy fotel bywa również inspiracją dla projektantów tworzących nowoczesne meble, którzy stawiają na wygodę i ergonomiczność. Na rynku spotkamy klasyczne uszaki jak i współczesne fotele inspirowane nim. Z pewnością marzeniem każdego projektanta jest stworzenie kultowego mebla, który nie podda się upływowi czasu.