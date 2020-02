Franke otwiera showroom

W ostatnią sobotę lutego zostanie otwarty firmowy showroom Franke w podwarszawskim Homepark Janki.

Franke może pochwalić się szeroką gamą urządzeń do kuchni. O tym najlepiej przekonamy się odwiedzając firmowy showroom marki w podwarszawskich Jankach. Na powierzchni 300 mkw. znajdziemy baterie i zlewozmywaki oraz wiele innych urządzeń usprawniających większość kuchennych prac. Należą do nich piekarniki, płyty grzewcze, okapy, chłodziarki, zmywarki i ekspresy do zabudowy. Sprytne funkcje i zaawansowane rozwiązania oszczędzają czas i energię elektryczną. Ale Franke nie zapomina również o ekologii. Swoim klientom oferuje m.in. baterię filtrującą na kapsułki, która pozwoli ograniczyć ilości wyrzucanego plastiku. Zarządzanie odpadami ułatwiają sortowniki, a w pozbyciu się resztek organicznych najlepiej sprawdzi się młynek zlewozmywakowy.

- Showroom pomyślany również został jako przestrzeń spotkań wszystkich, dla których kuchnia jest prawdziwym sercem. Do tego miejsca będziemy zapraszać architektów, projektantów wnętrz czy pasjonatów gotowania. Chcemy tu stale gościć profesjonalistów, którzy będą dzielić się swoją wiedzą i pasją z naszymi klientami – podkreśla Katarzyna Niezabitowska-Baj, PR&Event Manager.