Futurystyczne centrum IT w Warszawie. Nordea otwiera Horizon!

W Warszawie powstała przestrzeń biurowa rodem z NASA. Skandynawski bank Nordea wybrał stolicę na siedzibę globalnego centrum dowodzenia i kontroli cyberbezpieczeństwa. Biuro Nordea Horizon zadziwia futurystyczną przestrzenią, w której technologia płynnie przenika się z naturalną zielenią, kreując obraz miejsca pracy z przyszłości. Za projekt odpowiadają architekci z Workplace.

Niedawno otwarte centrum o powierzchni ponad 2500 mkw. jest kluczową inwestycją firmy i technologiczną wizytówką Nordea. Miejsce to powstało, by dbać o bezpieczeństwo banku i jego klientów. W globalnym Command & Control Center na trzech piętrach pracuje ok. 250 specjalistów IT, nadzorując operacje bankowe 24 godziny na dobę. Na ostatniej kondygnacji zaprojektowano Experience Hub - interaktywną strefę doświadczeń. Wnętrze Nordea Horizon to innowacyjna koncepcja, w której użytkownicy na własnej skórze doświadczają pozaziemskiej atmosfery.

- Przed dwoma laty rozpoczęliśmy budowę najlepszego centrum kompetencyjnego w Europie. Naszą ambicją było zapewnienie bezpiecznych, całkowicie zautomatyzowanych i precyzyjnie monitorowanych rozwiązań dla klientów naszego banku. Zakres obecnie realizowanych tu zadań jest obszerny i jestem osobiście dumny z osiągnięć całego zespołu Technology dokonanych w tak krótkim czasie. Było to możliwe jedynie dzięki doskonałej współpracy i umiejętnościom zespołu biznesowego i technicznego– mówi Paul Bari, CIO, członek zarządu Grupy Nordea.

Kosmiczny design

Nawiązując do (nie)odległej przyszłości, architekci stworzyli spójną wizję biura inspirowanego futurystycznymi motywami. Kosmiczny wystrój przywołuje na myśl sceny z Odysei Kosmicznej Kubricka i hollywoodzkich produkcji sci-fi. Geometryczne formy i monochromatyczne kolory podkreślone są przez zaprogramowane scenariusze oświetlenia. Są one integralną częścią designu i dostosowują się do życia biura. Razem z roślinnością, dodającą naturalności i przenikającą wszystkie pomieszczenia, tworzy to swoisty ekosystem pracy. Zabieg scenograficzny ma swoje uzasadnienie - to narracja wynikająca z poufnego charakteru miejsca.

- To był jeden z najdłuższych i najtrudniejszych procesów projektowych w naszej firmie. Rozpoczął się od warsztatów kreatywnych z zarządem Nordea, by zbadać specyfikę pracę centrum i wypracować strategię tego miejsca. Kluczowym momentem było przekonanie klienta do scalenia dwóch najwyższych pięter w nowo powstającym budynku oraz utworzenie wewnętrznej klatki schodowej. Ten zabieg umożliwił stworzenie zintegrowanej przestrzeni, która udrażnia wymianę informacji między pracownikami. Następnie w połowie procesu padła decyzja o zmianie kierunku designu – na taki, który wykreuje kosmiczną atmosferę. W krótkim czasie wypracowaliśmy stylistykę kojarzącą się z tajnymi przestrzeniami NASA. Celem było nadanie wnętrzu innowacyjnej tożsamości i zintegrowanie architektury z technologią. Decyzje były podejmowane dynamicznie, a stała kooperacja naszego zespołu z klientem dała nieziemski (dosłownie) efekt – opowiadają Dominika Zielińska i Bogusz Parzyszek, zarządzający studiem Workplace.