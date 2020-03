Galeria Klif i Muzeum Miasta Gdyni z wystawami... online

Galeria Klif i Muzeum Miasta Gdyni zapraszają do obejrzenia zbiorów z dotychczasowych wystaw organizowanych w Klifie, opartych o muzealne zbiory, w formie cyfrowej z opisami. Jak powstawała Gdynia? Jakie były najpiękniejsze gdyńskie automobile? Jak prezentowała się przez lata moda plażowa i szkolna? Jacy mieszkańcy zasłużyli na miano bohaterów? Odkryj 150 zdjęć z historią miasta i ludzi.

REKLAMA

Inicjatywa Muzeum Miasta Gdyni i Galerii Klif jest bezpłatna, a wszystkie dotychczasowe wystawy zostaną udostępnione w formie zdjęć wraz z opisami, z możliwością darmowego pobrania w jakości HD oraz wykorzystywania na własne potrzeby. To wspaniała okazja w zagłębienie się w międzywojennej historii Gdyni i jej mieszkańców. Zbiory będą dostępne na stronie http://gdyniawsieci.pl/.

- Jest to wspaniałe podsumowanie pierwszego roku naszej współpracy, ale także idealne rozwiązanie w obecnej sytuacji, gdy tysiące ludzi muszą pozostawać w domach - komentuje Michał Miegoń z działu promocji Muzeum Miasta Gdyni.- Chcemy zachęcić wszystkich do tego, by szukając alternatyw na spędzenie czasu wolnego, wykorzystali ten moment na poszerzenie swojej wiedzy i poznanie Gdyni z często nieznanej strony!

Podobną możliwość dają najbardziej znane muzea na świecie tj. nowojorskie MET, londyńska National Gallery i krakowskie Muzeum Narodowe.