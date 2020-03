Gastronomia w sklepie budowlanym? Klimatyczna kawiarnia spod kreski KDesign

- Kompaktowa kawiarnia, w której każdy metr ma swoje dokładnie przemyślane zadanie. Miejsce, które stanie się nową wizytówką i wyróżni LM spośród innych tego typu sieci sklepów wielkoformatowych - tak o założeniach projektowych opowiadają projektantki z KDesign, pracowni odpowiedzialnej za to klimatyczne wnętrze na terenie marketu budowlanego.

REKLAMA

Jednym z powodów, dla którego właściciele sieci sklepów wielkoformatowych zdecydowali się na otworzenie kawiarni był fakt, że poza niewielkimi sklepami zlokalizowanymi w centrach handlowych lub w ich bliskim sąsiedztwie istnieją tzw. gigamarkety znajdujące się na obrzeżach miasta, z dala od jakiegokolwiek punktu gastronomicznego.

Wówczas, nie wspominając już o klientach, którzy w pośpiechu wpadli do sklepu na chwilę i zaraz wracają na budowę nie tracąc czasu na jeżdżenie po mieście w poszukiwaniu czegoś ciepłego do przegryzienia, należy pamiętać także o pracownikach spędzających w marketach parę dobrych godzin dziennie. Kawiarnia miała być odpowiedzią na potrzeby jednych i drugich.

- Do zaaranżowania dostaliśmy niewielki metraż i pokaźną listę oczekiwań co do tej strefy. Jej głównym zadaniem miała być wygoda klientów, którzy po dłuższych zakupach będą mogli na chwilę usiąść i odsapnąć lub odwrotnie - po wejściu do sklepu zjeść kanapkę i zastanowić się nad lista zakupów - opowiadają architektki z pracowni KDesign w składzie Zuzanna Popko, Olga Grabda, Anna Wawrzyniak i Wioletta Serafin .

Projektując architekci postawili na jakość: ekspres z prawdziwego zdarzenia, piec do wypiekania bułek i zapiekanek przygotowywanych na miejscu ze świeżych najlepiej lokalnych produktów. Kolejną ważną kwestią był klimat miejsca. Miał być kojący, uspokajający ale jednocześnie zapadający w pamięć, z charakterem, "nowa marka LM", jak podkreślają autorki projektu wnętrz. W strefie klientów zamieszczono zarówno stoły barowe, standardowe jak i niskie stoliczki kawowe w towarzystwie miękkich foteli tak, aby każdy znalazł kącik dla siebie.

- Zależało nam na tym, aby kawiarnia była miejscem zapraszającym, widocznym z daleka, z hali sprzedażowej, a jednocześnie azylem, w którym mogliśmy najmocniej oddalić się od standardowej palety barw i materiałów stosowanych w sklepach francuskiego potentata branży budowlanej - dodają.