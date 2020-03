Gdyńska kultura z dotacjami. Muzeum Gdyni z wystawą o Januszu Kaniewskim

Gdyńskiej instytucje, stowarzyszenia i fundacje otrzymały od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dofinansowanie na realizację programów kulturalnych i modernizacyjnych. Wsparcie trafi w sumie w siedem miejsc. To Muzeum Marynarki Wojennej, Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza, Fundacja Adaptacja, Stowarzyszenie Halo Kultura, Pomorska Fundacja Filmowa, Biblioteka Gdynia oraz Muzeum Miasta Gdyni.

Z programu dotację dostał m.in. Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza. To 35 tysięcy złotych, które zostaną przeznaczone na oświetlenie na „Darze Pomorza”. Z kolei Fundacja Adaptacja otrzymała dotację na projekt Szlakiem Kultur Pomorza. Zakłada on poszerzanie wiedzy na temat regionu, jego bogatej kultury i historii. W jego ramach odbędą się m.in. tematyczne wycieczki. Na ten cel ministerstwo przyznało 24 tysiące złotych z programu „Kultura Dostępna”. Ma on na celu wspieranie zadań służących ułatwieniu dostępu do kultury, skierowanych do szerokiego grona odbiorców i sprzyjających integracji społecznej.

Natomiast Muzeum Miasta Gdyni dostanie finansowe wsparcie na realizację dwóch projektów. Pierwszy z nich to wystawa promująca polski design – „Janusz Kaniewski. Polskie Projekty Polscy Projektanci”. Wszyscy zainteresowani będą mogli ją oglądać od 4 lipca do 15 listopada. To kolejna, siódma wystawa z cyklu „Polskie Projekty Polscy Projektanci” - serii poświęconej gigantom polskiego projektowania. Przybliży postać tragicznie zmarłego Janusza Kaniewskiego. Był polską gwiazdą designu, współtwórcą wyglądu wielu aut, stacji benzynowych, butów czy przedmiotów codziennego użytku. A także futurystą, osobą niezwykle zainteresowaną przyszłością miasta, komunikacji i rozwiązań ułatwiających wspólne życie mieszkańców milionowych metropolii. Na ten cel ministerstwo przyznało 190 tysięcy złotych z programu „Wspieranie działań muzealnych”, który ma na celu wspieranie działalności w zakresie opieki konserwatorskiej nad muzealiami, archiwaliami i księgozbiorami, a także - prezentacji zbiorów w postaci atrakcyjnych poznawczo projektów wystawienniczych i wydawniczych. Z tego samego programu dofinansowano także drugi projekt – „Legenda Radmoru”. To wystawa czasowa, która ma za zadanie upowszechnienie osiągnięć polskich inżynierów oraz niezwykłej historii jednej z najstarszych gdyńskich firm. Ekspozycja ukaże historię, dorobek i działalność przedsiębiorstwa na tle szerszych powojennych przemian historyczno-gospodarczych (przedsiębiorczości, gospodarki planowej, działalności opozycyjnej, transformacji ustrojowej, adaptacji do nowych realiów wolnego rynku). Na wystawie znajdą się eksponaty, projekty, archiwalne fotografie, dokumenty i elementy stanowisk produkcyjnych, wypożyczone z Radmoru oraz obiekty od osób prywatnych, pozyskane w ramach działań partycypacyjnych, angażujących pracowników, ich rodziny, gdyńską społeczność oraz użytkowników tego ponadczasowego sprzętu. Całość dopełni aranżacja, która – by oddać innowacyjność technologiczną, funkcjonalność i estetykę wzorniczą produktów – przeniesie widzów do wnętrza radmorowskiego sprzętu. Wystawę będzie można zobaczyć od 4 grudnia 2020 do 30 maja 2021 roku. Środki, jakie instytucja otrzymała na jej realizację z ministerstwa to 159 tysięcy złotych.

Suma wszystkich przyznanych gdyńskim instytucjom, na ten rok, środków to 840 100 złotych.