Grohe inwestuje miliony w technologię nakładania koloru i zapowiada neutralność emisyjną

Grohe inwestuje 5 milionów euro w technologię nakładania kolorów, stawia na globalne trendy, a także zapowiada dążenie do neutralności pod względem emisji CO2.

Firma Grohe AG ogłosiła niedawno nowe inwestycje w Lahr. Thomas Fuhr – CEO Grohe i COO Fittings LIXIL International, zapowiedział podczas swojej ostatniej wizyty, że dział produkcji Grohe w Schwarzwaldzie (Lahr) będzie wdrażać technologię PVD do końca 2019 roku.

– Dzięki technice nakładania koloru PVD wprowadzamy do Lahr zaawansowaną technologię, pozwalającą nam dostosować się do globalnych trendów, a także uzyskać wzrost sprzedaży w segmencie pryszniców ręcznych i systemów prysznicowych w pięknych kolorach, przeznaczonych do indywidualnych projektów. Dzięki tej inwestycji zwiększamy możliwości produkcyjne fabryki, czego skutkiem będzie szybsze wypuszczanie na rynek produktów w kolorach Grohe – mówi Thomas Fuhr. Technologia ta jest nowością w branży sanitarnej. Nakładanie koloru w procesie PVD stanowi zaletę produkcji pryszniców ręcznych i systemów prysznicowych marki Grohe.

PVD jest skrótem od Physical Vapor Deposition (fizyczne osadzanie z fazy gazowej). Technologia ta pochodzi z przemysłu lotniczego i stanowi nowy standard jakości w produkcji armatury. W pierwszym etapie procesu komponenty są starannie czyszczone oraz poddawane obróbce cieplnej w piecu. Tam elementy z tworzyw sztucznych podlegają procesowi odgazowywania.

W drugim etapie nakładana jest powłoka PVD. Proces ten odbywa się w warunkach próżni oraz składa się z trzech faz: najpierw oczyszcza się surową bazę produktu, następnie nakłada się warstwę podkładową, a później powłokę z właściwą barwą. Proces ten zapewnia większą paletę kolorów przy jednoczesnym uzyskaniu trzykrotnie większej twardości i dziesięciokrotnie większej odporności na zarysowania niż mają powłoki ocynkowane.

Neutralność pod względem emisji CO2 celem na rok 2020

Jako prezes Grohe AG, Thomas Fuhr jest również odpowiedzialny za obszary technologii i zrównoważonego rozwoju. – Technologia i zrównoważony rozwój są wzajemnie zależne. Zawsze, gdy inwestujemy w technologię musimy być pewni, że dana inwestycja pozytywnie wpłynie na nasz bilans środowiskowy. Jest to proces, który wymaga znacznych środków. Jeśli chodzi o Lahr, w ciągu ostatnich pięciu lat zrealizowano ponad 60 działań na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej –podsumowuje Thomas Fuhr.

Celem firmy jest neutralna pod względem emisji CO2 produkcja we wszystkich pięciu fabrykach Grohe na całym świecie. Dlatego już w lipcu 2019 roku firma przekształciła wszystkie swoje centra produkcyjne w miejsca korzystające z "zielonej" energii elektrycznej. Producent armatury sanitarnej planuje również zrekompensowanie nieuniknionej emisji CO₂, wdrażając specjalne projekty.