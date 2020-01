Hol biurowca może zaskoczyć!

Zaskocz mnie - takie wyjątkowe zadanie postawił przed pracownią LA Architekci właściciel budynku biurowego Crown Square zlokalizowanego na warszawskiej Woli. Czy architekci sprostali zadaniu? Jak najbardziej!

Firma M&A Capital, chcąc zmienić wizerunek biurowca, rozpoczęła proces modernizacji od przestrzeni wejściowej, czyli holu głównego. LA Architekci postanowili opowiedzieć o holu wejściowym nie z perspektywy funkcji, ale z perspektywy użytkownika. Dać emocje, komfort, ale też i jakość.

Nowe miejsca pracy ewoluują, aby zapewnić komfort i wygodę. - Wzornictwo biurowe jest potrzebne, aby przyciągać największe talenty, zwiększać zaangażowanie pracowników, stymulować współpracę i wspierać we wszystkim, co pozytywne – szczęściu, produktywności i „well-being". Mając to na uwadze, stworzyliśmy nową jakość wnętrz strefy wejściowej budynku, odpowiadając tym samym na nowe potrzeby użytkowników - podkreśla Anna Galek z pracowni LA Architekci.

Przestrzeń daje poczucie wejścia do eleganckiego, nadzwyczajnego świata. Zatraca się tu twardą linię dychotomii życia: świat prywatny-praca i dzięki aranżacji wnętrz uzyskuje swoiste miejsce spotkań, rozmów i współpracy.

Wszystkie elementy wykończenia wnętrz, trójwymiarowe struktury drewna i betonu, oświetlenie, meble i zieleń, podkreślają funkcjonalny, wyspowy podział przestrzeni, jakość i ukierunkowanie na wielozmysłowe postrzeganie przestrzeni. Zamknięciem koncepcji jest wprowadzenie pnącej zieleni na zewnętrzną konstrukcję budynku.