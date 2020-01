Hotel Wolski, czyli nowe oblicze historycznych wnętrz według pracowni Ideograf

Jeszcze w tym roku wnętrza krakowskiego Hotelu Wolski zyskają zupełnie nowe oblicze. Wyjątkowość tego obiektu wynika nie tylko z malowniczego położenia czy okolicznych atrakcji, ale też wieloletniej historii silnie sprzężonej z akademickim życiem Krakowa. Projekt autorstwa sopockiej pracowni Ideograf musiał więc uwzględniać każdy z tych czynników, łącząc je harmonijną całość i zachowując pierwotny charakter tego miejsca.

Budynek, w którym obecnie mieści się hotel, pełnił niegdyś funkcję Domu Gościnnego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wielkość odpowiednio rozlokowanych okien sprawia, że goście mogą podziwiać piękno przyrody bez konieczności wychodzenia z budynku. Dzięki nim widok rozpościerający się na las do złudzenia przypomina naturalistyczny obraz. Korytarz hotelowy jest przeszklony na całej długości, dobrze doświetlony i gustownie urządzony, co pozwala oderwać się od rzeczywistości w otoczeniu bujnej przyrody.

Tak wyjątkowe położenie hotelu motywowało nas do przygotowania projektu, który harmonijnie współgrałby z unikalnymi walorami przestrzeni – mówi arch. Paulina Czurak, właścicielka sopockiej pracowni Ideograf. Równocześnie zależało nam na zachowaniu industrialnej i modernistycznej duszy budynku. Dlatego też zdecydowaliśmy się na zachowanie oryginalnych okien i ceglanych ścian. Wszystko po to, aby wnętrza nie utraciły swojego pierwotnego charakteru, a goście odwiedzający hotel mogli doświadczyć historii budynku na każdym kroku. Ich wystrój cechuje więc swoisty minimalizm, będący wyrazem uszanowania dla przeszłości budynku – dodaje.

3-gwiazdkowy Hotel Wolski położony jest w bardzo atrakcyjnej lokalizacji. Znajduje się bowiem na malowniczym wzgórzu w zakątku Lasu Wolskiego i jednocześnie w odległości zaledwie kilku kilometrów od centrum Krakowa, autostrady i lotniska w Balicach. Jest to miejsce przeznaczone zarówno do pracy, jak i rekreacji czy wypoczynku.

Hotel dysponuje 86 pokojami. Goście mogą wybierać pomiędzy widokiem na las a modernistyczną architekturą skupioną wokół dziedzińca. W pokojach przywrócono naturalną strukturę betonu. Ich charakter został podkreślony przez intensywną czerwień. Wystrój urozmaicają natomiast elementy z kamienia, złote dodatki oraz awangardowe dywany i tapety. Pokoje są dobrze doświetlone dzięki dużym oknom balkonowym. Ponadto, do dyspozycji gości są zasłaniane wykusze, gdzie można spokojnie skupić się na pracy podczas urlopu z rodziną.

Hotel dysponuje także 2-poziomową restauracją mogącą pomieścić do 120 gości. Pomimo tego, że jedna część ulokowana jest w kondygnacji podziemnej to zapewniono jej naturalne oświetlenie, umiejętnie wykorzystując lokalizację na wzgórzu. Celem takiego rozwiązania było zwiększenie prestiżu restauracji i znaczna poprawa komfortu przebywających w niej gości z zachowaniem wyjątkowego klimatu. Zapewnia go spójna aranżacja utrzymana w stylu całego obiektu, otoczona w przeważającej części cegłą. W dużej mierze udało zachować się ją w oryginale a miejscowo została przebarwiona w czerni i bieli.

Zwolennicy aktywnego wypoczynku znajdą tu mnóstwo malowniczych tras spacerowych i rowerowych, prowadzących m.in. do Klasztoru Kamedułów, Obserwatorium Astrologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kopca Marszałka Piłsudskiego, Kopca Tadeusza Kościuszki oraz Krakowskiego Ogrodu Zoologicznego. Na zboczu wzgórza znajdziemy natomiast rezerwat przyrody z rzadko spotykanymi roślinami.