Ida Mikołajska: Jesteśmy w pełni przygotowani, by pracować zdalnie

Doświadczeniem w pracy on-line może się pochwalić pracownia MIKOŁAJSKAstudio. Najbardziej spektakularny przykład to apartament w Monachium, który krakowskie biuro zrealizowało pod klucz dla inwestora z… Bliskiego Wschodu.

- Oczywiście najfajniej jest móc spotkać się z klientem w siedzibie pracowni, poczęstować go dobrą kawą i w wyjątkowej atmosferze biura, które jest naszą najlepszą wizytówką, porozmawiać o projekcie - przyznaje arch. Ida Mikołajska, współwłaścicielka MIKOŁAJSKAstudio. Nie zawsze jest to jednak możliwe, z różnych względów. A co więcej, dla powodzenia projektu, takie spotkanie wcale nie jest konieczne – dodaje.

Wystarczy skontaktować się z pracownią telefonicznie lub mailowo. Wcześniej warto zapoznać się z dorobkiem biura na stronie. Można też odbyć wirtualny spacer po siedzibie pracowni. Na początku zawsze prosimy klienta, który się do nas zgłasza o przesłanie mailem rzutów lokalu i zdjęć inspiracyjnych, pokazujących oczekiwaną stylistykę wnętrza. To pozwala nam się przygotować do rozmowy – mówi architektka.

Konsultacje on-line

Wstępne spotkanie w warunkach pracy zdalnej odbywa się w formie wideokonferencji. Omawiane są wówczas szczegółowo oczekiwania, wymagania i upodobania estetyczne osób, które w przyszłości będą użytkownikami wnętrza. Podczas pierwszego spotkania określany jest również zakres usług i wynagrodzenie pracowni architektonicznej.

Niezależnie od wybranej opcji, każdy etap prac nad projektem – określenie optymalnego układu funkcjonalnego pomieszczeń, koncepcja wystroju wnętrz oraz dobór materiałów i wyposażenia – jest konsultowany i zatwierdzany przez inwestora. Komunikujemy się z klientem mailowo i telefonicznie, a jeśli jest taka potrzeba organizujemy dodatkowe spotkania on-line. Poszczególne rozwiązania omawiamy przy pomocy udostępniania ekranów, przygotowujemy też fotorealistyczne wizualizacje. Pracujemy nad projektem aż do momentu, kiedy zarówno my, jak i inwestor jesteśmy pewni, że uzyskaliśmy najlepszą opcję z możliwych – mówi właścicielka pracowni MIKOŁAJSKAstudio.

Wszystko w jednym miejscu

Bardzo ważnym etapem prac nad wnętrzem jest dobór materiałów wykończeniowych: tapet, płytek, podłóg, blatów i frontów meblowych itp. Większość klientów, choć nie wszyscy, przed podjęciem ostatecznej decyzji chce je zobaczyć na żywo – przyznaje Ida Mikołajska. Na szczęście posiadamy własną wzorcownię, do której sprowadzamy wszystkie ujęte wcześniej na wizualizacjach materiały. Pokazujemy je klientowi podczas jednego spotkania, w bardzo kameralnym gronie. W związku z epidemią koronawirusa mogą w nim uczestniczyć tylko architekt i klient, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.

Ostatnim etapem pracy z klientem jest wykonanie rysunków technicznych, a także przygotowanie szczegółowych zestawień i wycen. Możliwe są też ostatnie konsultacje dotyczące np. umiejscowienia gniazdek elektrycznych czy włączników światła. W przypadku przekroczenia zakładanego budżetu, architekci w porozumieniu z inwestorem dokonują zmian w zestawieniu wcześniej wybranych materiałów.