Ikona popkultury powraca do Polski

Motorola razr – telefon, którego pierwsza odsłona stała się ikoną stylu popkultury, powraca do Polski w zupełnie nowej, przełomowej formie. Jest to całkowicie nowa konstrukcja, która została opracowana od podstaw.

REKLAMA

Twórcy razr postanowili zbadać, w jaki sposób elastyczne ekrany mogą pozytywnie wpłynąć na obsługę telefonu. W związku z tym, Motorola w początkowych fazach testów konsumenckich, opracowała

i przetestowała ponad 20 prototypów. Najlepszym rozwiązaniem okazała się znana i lubiana konstrukcja z klapką. Łączy ona zalety współczesnego smartfonu z dużym, cenionym przez konsumentów ekranem. Zastosowanie unikatowego zawiasu pozwoliło połączyć funkcjonalności nowoczesnego telefonu z kompaktowymi rozmiarami. Kiedy urządzenie nie jest używane, można je dosłownie złożyć na pół i wsunąć do kieszeni.

Poszukiwanie oryginalnych rozwiązań zajęło cztery lata. Rezultatem prac jest powstanie pierwszego w branży, opatentowanego zawiasu bez odstępów, który umożliwia doskonałe dopasowanie obu stron polimerowego ekranu do zamkniętej obudowy i chroni go przed zanieczyszczeniami. To przełomowe podejście do konstrukcji i wzornictwa otworzyło nowy etap rozwoju urządzeń mobilnych, tworząc telefon, który nie przypomina dotychczas stosowanych rozwiązań.

Nowy razr to elegancki i świetnie zaprojektowany telefon, który dobrze leży w dłoni. Obudowa zewnętrzna została wykonana z wysokiej klasy stali nierdzewnej oraz szkła 3D Gorilla Glass. Podczas projektowania nowej motoroli razr postawiono na smukły kształt oraz pozbawioną radykalnych kontrastów kolorystycznych stylistykę. Równie istotny był spójny design, który nie zaburza jednolitej konstrukcji. Dzięki temu razr zachowuje niepowtarzalny, kompaktowy i stylowy kształt.

Motorola razr będzie dostępna wyłącznie w Orange, który jako jedyny polski operator oferuje niezbędną w tym modelu wirtualną kartę SIM, czyli eSIM.