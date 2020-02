Innowacje napędzane światłem

Signify po raz pierwszy w Polsce i po raz pierwszy w sklepie remontowo-budowlanym i dekoracyjnym zainstalował system Interact Retail, który umożliwia nowoczesne zarządzanie oświetleniem poprzez platformę, a także nawigację wewnątrz budynku. System lokalizacji można przetestować w jednym z największych sklepów sieci Castorama w Komornikach pod Poznaniem.

REKLAMA

Interact Retail to nowoczesny system zintegrowany z oprawami LED, który wspiera zarządzanie oświetleniem. Zwiększa atrakcyjność sklepu i zapewnia łatwiejsze zarządzanie procesami operacyjnymi oraz dzięki optymalizacji zużycia energii wspomaga działalność firm w zakresie zrównoważonego rozwoju. Jego zastosowanie ma za zadanie poprawić komfort pracowników i klientów. To innowacyjne i inteligentne rozwiązanie, zarówno dla największych sieci handlowych, jak i tych mniejszych sklepów.

Nawigacja wewnętrzna w systemie Interact Retail to innowacyjne rozwiązanie do lokalizacji wewnątrz obiektów handlowych. System działa podobnie do nawigacji GPS, która nie jest możliwa w zamkniętych przestrzeniach z uwagi na liczne zakłócenia. W związku z tym, by użytkownikom smartfonów przyzwyczajonych do wysokiej precyzji nawigacji jaką dają aplikacje takie jak Google Maps, zagwarantować podobne doświadczenie, należy dane lokalizacyjne dostarczyć w inny sposób. Z pomocą przychodzi Interact Retail – system, dzięki któremu to światło staje się nośnikiem informacji o lokalizacji.

- System lokalizacji wewnętrznej Interact Retail oparty jest na technologii komunikacji z użyciem światła Visible Light Communication (VLC). Poprzez oprawy LED do kamer smartfonów klientów wysyłany jest unikatowy kod identyfikacyjny, który pozwala określić lokalizację urządzenia oraz wyznaczyć drogę do poszukiwanego produktu. Wystarczy jedynie pobrać dedykowaną na smartfony aplikację sklepu Castorama– wyjaśnia Agata Iwańska, Business Development Manager CEE, Signify.

Oświetlenie w połączeniu z wewnętrzną nawigacją i analizą danych tworzy jeden z najbardziej precyzyjnych systemów lokalizacji wewnątrz obiektów na rynku. Klienci poprzez aplikację mogą odnaleźć położenie produktów w sklepie z dokładnością do 30 cm. Dodatkowo otrzymują również informacje o promocjach na wybrany asortyment znajdujący się w bliskiej odległości. Takie rozwiązanie pozwala zaoszczędzić czas odwiedzających wielkopowierzchniowe sklepy, a także odnaleźć potrzebny produkt bez pomocy obsługi.

Dla firm, które decydują się na instalację systemu Interact Retail największą zaletą jest to, że system nie wymaga żadnego dodatkowego sprzętu oprócz oświetlenia. Zatem sklepy nie muszą inwestować w nowe urządzenia tylko dostosować infrastrukturę oświetleniową do nowych funkcjonalności. Korzystając z systemu mają dostęp do informacji o ścieżce zakupowej klienta i dzięki temu mogą sprawdzać, w jaki sposób na ruch klientów wpływają zmiany w aranżacji sklepu, asortymencie, oświetleniu, rozmieszczeniu personelu czy kampaniach marketingowych.