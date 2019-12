Inside World Festival of Interiors: zobacz projekty uznane za najlepsze na świecie

INSIDE World Festival of Interiors to odbywające się równolegle do World Architecture Festival wydarzenie, podczas którego wyłaniane są najlepsze wnętrza na świecie. W tym roku wśród 90 finalistów wyróżniono projekty w 9 kategoriach oraz nadano jeden tytuł Światowego Wnętrza Roku 2019.

INSIDE – Światowy Festiwal Wnętrz (INSIDE World Festival of Interiors) to odbywająca się równolegle do Światowego Festiwalu Architektury WAF (World Architecture Festival) impreza, razem z którym stanowią one największe na świecie coroczne wydarzenie architektoniczne, obejmujące nie tylko konkursy, ale również prezentacje i wystąpienia znanych gości (w tegorocznej edycji swoją prelekcję podczas WAF miała chociażby polska pracownia Kuryłowicz&Associates).

Odbywające się po raz drugi z rzędu w Amsterdamie wydarzenie przyciągnęło w dniach 4-6 grudnia do stolicy Holandii globalną społeczność architektów i projektantów. Wśród projektów rywalizujących o miano Światowego Wnętrza Roku, na „krótkiej liście” znalazły się prace biur z całego świata, w tym Chin, Tajwanu, Australii czy Singapuru.

Wszyscy nominowani mieli szansę na zaprezentowanie swoich prac przed jury, w skład którego weszły tak wybitne postacie światowej architektury jak Annabel Kassar, założycielka AKK Architekci; Nigel Coates, dyrektor w Nigel Coates; Mary Bowman, Partner w Gustafson Porter + Bowman, Richard Francis-Jones Design Director w fjmt studio czy Eva Jiřičná, Partner w AI – DESIGN.

Nominowane projekty rywalizowały w dziewięciu kategoriach (tłum. redakcja): Bary i restauracje, Przestrzeń publiczna, kultura i transport, Kreatywna adaptacja, Ekspozycja, Zdrowie i edukacja, Hotele, Biura, Wnętrza mieszkaniowe, Wnętrza sklepowe. Trzeciego dnia festiwalu wśród zwycięzców powyższych kategorii wyłonione zostało jedno najlepsze wnętrze.

W kategorii Bary i restauracje (Bars and Restaurants) wyróżniono projekt noma biura BIG – Bjarke Ingels Group. Zlokalizowany w Kopenhadze restauracja zwróciła uwagę jury niekonwencjonalną organizacją przestrzeni: funkcje restauracji zostały podzielone na osobne, intymne, ale połączone ze sobą obszary, zgrupowane wokół serca miejsca, jakim jest kuchnia.

Oryginalna kaplica ślubna w kształcie chmury z białym, minimalistycznym sufitem, wspartym na okrągłych kolumnach i pozbawionym wyposażenia technicznego, a także podświetloną podłogą wygrała w kategorii Przestrzeń publiczna, kultura i transport (Civic, Culture and Transport). Za oryginalnym projektem Cloud of Luster stoi biuro KTX archiLAB, a niezwykła kapliczka znajduje się w Japonii, w mieście Himeji.

Projektem nagrodzonym w kategorii Kreatywna adaptacja (Creative Re-Use) została znajdująca się w Tilburgu w Holandii biblioteka LocHal projektu Mecanoo architecten, którą jurorzy opisali ją jako „prawdziwą przestrzeń publiczną”. Biblioteka powstała w budynku starej parowozowni, po której pozostały elementy historyczne, wplecione w projekt, np. stare, oryginalne tory kolejowe.