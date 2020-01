Inspirujące trendy wnętrzarskie na 2020 rok. Nie tylko natura, ale też moda z lat 70.

Eksperci wśród inspirujących trendów na 2020 rok wymieniają motywy z poprzednich dekad i wieków, a także odległych kontynentów.

REKLAMA

W tym roku wśród najmodniejszych aranżacji królują te rodem z przeszłości, a także inspirowane naturą i podróżami. Dominować będą duże printy i luksusowe, połyskujące dodatki, a także kontrastujące zestawienia barw, również z wykorzystaniem koloru roku – classic blue.

- Ciekawym rozwiązaniem w tegorocznych trendach wnętrzarskich jest połączenie czerni lub granatu ze złotem i srebrem. Takie zestawienie sprawdzi się najlepiej z odpowiednio dobranym oświetleniem. Idealną propozycją są lampy z przydymionego szkła, a także praktyczne oświetlenie LED w modnych wzorach - radzi Natalia Nowak, ekspert ds. aranżacji wnętrz salonów Agata.

Niewykluczone, że to właśnie w 2020 roku do stylu skandynawskiego i industrialnego dołączy kolejny dominujący kierunek w stylistyce wnętrz.

Neo-antyk

Wnętrza zainspirowane starożytną Grecją i Rzymem to nowość w dotychczasowych trendach. To przede wszystkim dominacja koloru piaskowego i motywu żyłkowanego marmuru. W połączeniu ze strukturą terazzo na podłodze czy ornamentami, czyli zdobieniami wykorzystywanymi w czasach antycznych, na meblach lub dodatkach motywy te, stworzą modną i funkcjonalną przestrzeń. Charakterystyczne dla najstarszych państw kolumny także mogą pojawić się we wnętrzu, np. jako podstawa stołu czy ławy.

Wnętrze egzotyczne

Oryginalny kierunek w aranżacji wnętrz to bez wątpienia inspiracja Afryką, której podstawą są kolory spalonej ziemi, takie jak róże, czerwienie i pomarańcze, w połączeniu z motywem printów zwierzęcych. Wybierz tapicerowaną lub skórzaną sofę oraz fotele i dopasuj do nich poduszki w pięknych, afrykańskich odcieniach lub te nietypowe z wzorem zebry lub panterki. Z takim połączeniem świetnie wyglądać będą meble w kolorze ciemnego drewna oraz wszelkiego rodzaju plecionki – na kocu, lampach, koszach czy pudełkach do przechowywania. Nie bój się także wprowadzić do wnętrza wyrazistych struktur, np. figur geometrycznych, które szczególnie efektownie wyglądać będą na dywanie czy narzucie oraz podkreślą charakter całej aranżacji.

Moda z lat 70.

Jak się okazuje, powracająca moda dotyczy nie tylko światowych wybiegów, ale również stylistyki wnętrz. Styl neo-mieszczański to jeden z głównych trendów w aranżacji przestrzeni na 2020 rok. Jego wizytówka to wszechobecne złoto i luksusowy charakter mebli – dominować będą niskie sofy, tapicerowane fotele i pufy z aksamitu, często na połyskujących podstawach czy nogach. Wszystko zachowane w kolorystyce błękitnego turkusu, butelkowej zieleni czy intensywnego żółtego, z wykorzystaniem efektu kontrastu, który przyciąga wzrok. Tak dobrane meble dopasuj do szafy, komody czy stolika w stylu vintage. Przeszklone drzwi szafek doskonale oddadzą charakter ówczesnego stylu urządzania wnętrz. Dodatki z motywem kwiatów czy figur geometrycznych będą świetnym uzupełnieniem całej aranżacji.



- Ten rok należy do wzorów – zarówno na meblach, jak i dodatkach. Duże printy z egzotycznymi elementami, jak etno czy wielobarwne kwiaty rodem z obrazów flamandzkich mistrzów to motywy, które zobaczymy przede wszystkim na poduszkach, kocach i dywanach, szczególnie tych o ciemnym tle - komentuje Magdalena Kucińska, stylista Salonów Agata.