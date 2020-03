Jak wydobyć potencjał z hotelu?

Niezależnie od tego jak dobry jest hotel, może jeszcze lepiej służyć gościom i być jeszcze bardziej dochodowym biznesem. Jak wydobyć z niego ten potencjał?

Panama. Tuż przy plaży, obok lasu deszczowego znajduje się Westin Playa Bonita z pokojami dla gości rozlokowanymi na 23 piętrach. Z okien widać Ocean Spokojny. Budowa trwała dwa lata, zakończyła się w 2010 roku stworzeniem budynku ze zrównoważonymi systemami chłodzenia i ogrzewania oraz zimnej i gorącej wody, które przynoszą mu oszczędności po dziś dzień.

Goa. Turystyczny region Indii. Ulokowany tam hotel Park Hyatt przeszedł trwającą trzy lata renowację. Znaleziono skuteczne rozwiązania dotyczące zaopatrzenia tego miejsca w ciepłą i zimną wodę oraz klimatyzację w pomieszczeniach. Skutek to między innymi 21 900 000 litrów schłodzonej wody zaoszczędzanych rocznie.

To tylko dwa z wielu przykładów efektywnego sposobu polepszenia konkurencyjności i kondycji finansowej hotelu. Tego typu obiekty zazwyczaj znaczną część energii zużywają na ogrzewanie i ciepłą wodę. Opłacanie rachunków za te media to jeden z największych wydatków w budżecie hotelu. Razem z systemem chłodzenia ogrzewanie może pochłaniać ponad połowę całej energii wykorzystywanej w budynku. Duże zapotrzebowanie na energię bierze się z konieczności utrzymania wysokiego standardu usług. Systemy ogrzewania i chłodzenia muszą działać najczęściej non stop w miejscach dostępnych wszystkim gościom, takich jak restauracje, korytarze, baseny, lobby oraz zapewniać o każdej porze komfort osobom przebywającym w ich pokojach. Dlatego zwrot kosztów i odczuwalną poprawę jakości usług, przekładającą się na dobre opinie klientów, przynosi w hotelach właśnie inwestycja w energooszczędność.

Przez izolację do sukcesu

Kluczem do poprawienia bilansu energetycznego takiego obiektu jest prawidłowa izolacja instalacji najwyższej jakości materiałami, które zapewniają systemowi HVAC wydajność przez wiele lat. Tego typu rozwiązania są dostępne dla zastosowań grzewczych, chłodniczych i wentylacyjnych, bo mogą odznaczać się szerokim zakresem temperatur pracy, od minimalnej -80°C do maksymalnej 95°C. Izolacja dlatego tak skutecznie potrafi zwiększyć wydajność systemów energetycznych, ponieważ może nie tylko uchronić je od uszkodzeń mechanicznych, ale także zapobiec korozji. Jak to możliwe? Np. maty, otuliny i części prefabrykowane z serii ThermaSmart PRO firmy Thermaflex wykonane są z pianki poliolefinowej o zamkniętej strukturze komórkowej. Chronią więc izolacje chłodnicze, tworząc barierę dla pary wodnej. Tym samym eliminują ewentualne ryzyko późniejszego korodowania urządzeń. Jednocześnie izolacje odznaczają się wysoką odpornością mechaniczną, nie odkształcają się, są wytrzymałe na przebicia czy rozrywanie. Dzięki tym niezmiennym przez cały okres użytkowania właściwościom technicznym gwarantują bezpieczeństwo i bezawaryjność instalacjom o różnych stopniach skomplikowania, nawet tym bogatym w kłopotliwe do montażu elementy: zawory, wymienniki, ciepła, kolana itp. W ogrzewnictwie sprawdzają się również ze względu na niski współczynnik przenikania ciepła wynoszący 0,038 [W/m*K], co wpływa pozytywnie na ograniczenie strat energii cieplnej.