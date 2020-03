Kawałek Prowansji na Dalekim Wschodzie

Firmowy sklep francuskiej marki kosmetycznej L'Occitane w Tokio zwraca uwagę nietuzinkowym designem, ekstrawaganckimi wyborami kolorystycznymi i niezwykłą dekoracją z kwiatów.

Bouquet de Provence, czyli Bukiet Prowansji to nazwa projektu renowacji flagowego sklepu francuskiej marki kosmetycznej L'Occitane zlokalizowanego przy skrzyżowaniu w dzielnicy Shibuya - jednego z najbardziej tętniących życiem miejsc w Tokio.

Przestrzeń, którą można porównać do nowojorskiego Times Square, to nagromadzenie kolorów i świateł, dobiegających do przechodniów z telebimów i elewacji budynków. Wśród ogromu wizualnych wrażeń sklepowi udaje się jednak wybić na tle okolicznych lokali za sprawą nietuzinkowego designu duetu Makoto Suzuki i Ayumi Koyama z pracowni AtMa.

Niemal w całości przeszklona wysoka na trzy piętra witryna odsłania mieniące się różnymi kolorami złota wnętrze, w którym dominują luksusowe materiały i fantazyjne geometryczne formy zdobiące wystrój sklepu i kawiarni dla klientów. Ukłonem w stronę wielkomiejskiej atmosfery Tokio jest dzieło sztuki umiejscowione we wnętrzu lokalu wzdłuż jego okien. Złożone z elementów geometrycznych o różnych kształtach jest abstrakcyjną interpretacją panoramy tokijskich drapaczy chmur.

Niezwykły jest również sam projekt fasady, którego punktem głównym jest trzypiętrowa kolumna w całości przykryta żółtymi kwiatami, harmonizującymi z kolorystyką wnętrza. Kwiecisty motyw to nawiązanie do krajobrazu Prowansji, z której wywodzi się marka L'Occitane.