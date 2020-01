Każdy nasz projekt jest inny

Miarą sukcesu i rozwoju biura projektowego są zrealizowane przez nie projekty. Nie chodzi o nawet o ich ilość, ale jakość i zmianę, którą dają klientowi. Dla The Design Group 2019 rok był pod tym względem niezwykle udany: wiele oryginalnych projektów, innowacyjne wdrożenia, zadowolenie klientów oraz branżowe wyróżnienia. Specjalizująca się w projektowaniu przestrzeni biurowych pracownia zbudowała silną pozycję na rynku usług projektowych.

REKLAMA

Każdy z ukończonych w tym roku przez The Design Group projektów był innym, niezwykłym wyzwaniem. Ale też i okazją do sprawdzenia nowych rozwiązań czy stylu pracy nad zleceniem.

- Każdemu naszemu klientowi zapewniamy świeże i oryginalne podejście do realizowanego projektu. Dzięki temu nasi zleceniodawcy mają gwarancję, że będzie on skrojony pod realne potrzeby zespołu i firmy. W tym roku oddaliśmy do użytkowania siedem biur, a każde jest inne od poprzedniego. Nawet jeśli z którymś klientem pracowaliśmy po raz kolejny, to szukaliśmy nowego podejścia - mówi Konrad Krusiewicz, założyciel i CEO The Design Group.

Świetnym tego przykładem jest biuro Ethos - coworkingowa przestrzeń na placu Trzech Krzyży. The Design Group powróciło do współpracy z Solutions Rent, któremu wcześniej przygotowało podobnego przeznaczenia przestrzeń na Placu Małachowskiego. Jednak Ethos znacząco różni się od poprzedniej realizacji. Zarówno pod względem estetycznym jak i organizacji przestrzeni, powstał z myślą o innego typu odbiorcy. Dlatego zespół Konrada Krusiewicza zaproponował świeże podejście do tematu, udanie unikając powtórzeń czy kalkowania wcześniejszych rozwiązań.

- Jakość i wyjątkowy styl każdego z naszych projektów, to także efekt wypracowanych przez lata relacji z profesjonalnymi dostawcami, technologami i wykonawcami. Staramy się w swoich projektach niejednokrotnie proponować nowatorskie rozwiązania, eksperymentujemy zarówno z materiałami jak i kształtowaniem przestrzeni - mówi Krusiewicz.

Nietypowe wdrożenia znajdziemy na przykład w projektach dla firm Wienerbeger czy Santander. W pierwszym wypadku pracownia pokazała, że we wnętrzach biurowych z powodzeniem można stosować nawet tak zaskakujące materiały jak pustaki czy klinkier (materiały budowlane, które produkuje Winerberger). Nie tylko znakomicie wpływają na estetkę biura, ale są wyjątkowo trwałe i stają się znakiem rozpoznawczym nowej przestrzeni.

Siedziba lubelskiego Santandera to bardzo twórcza interpretacja korporacyjnego brandbooka. Biuro powstało w zgodzie z wytycznymi obowiązującymi każdym oddział firmy na świecie, ale ma też swój lokalny, industrialny sznyt. To co je wyróżnia to przede wszystkim akustyczne innowacje. Ekipa Konrad Krusiewicza zdecydowała się na pionierskie w Polsce wykorzystanie giętego szkła złożonego z dwóch warstw, między którymi znajduje się wolna przestrzeń wypełniona powietrzem. Szklane ściany otaczają niemal w całości wydzieloną przestrzeń konferencyjną, a zarazem są doskonale wyciszone.

Każdy projekt przygotowany przez warszawską pracownię jest inny. Ale wnikliwe oko dostrzeże wspólne cechy - TDG specjalizuje się w projektowaniu biur i wszystkie kluczowe dla tej kategorii przestrzeni elementy są zawsze dopracowane w najdrobniejszym detalu. Z zakresie akustyki czy oświetlenia ekipa Konrada Krusiewicza ma nie tylko wypracowane know-how, ale też nieustannie szuka nowych dróg i pomysłów. Mają one poprawiać komfort pracowników.