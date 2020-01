Klimat paryskich kafejek połączony z nowoczesnym designem. Zobacz nową kawiarnię Columbus Coffee

Inspiracje paryskimi kafejkami, nowoczesne wzornictwo i jasna kolorystyka mebli - tak przedstawia się wystrój nowej kawiarni polskiej sieci Columbus Coffee, która otworzyła swoje podwoje w Starym Browarze.

Z początkiem roku w Starym Browarze w Poznaniu rozpoczęła działalność kawiarnia polskiej sieci Columbus Coffee. Marka zajęła ponad 120-metrowy lokal położony przy wejściu do skrzydła Pasażu. Koncept wprowadzony do Browaru to zupełna nowość - poznańskim otwarciem Columbus rozpoczyna nowy rozdział w historii brandu i zapowiada ewolucję sieci.

- Nasza ostatnia inwestycja, kawiarnia w Starym Browarze w Poznaniu, to przełomowy projekt, który będzie wskazywał nowy kierunek dla całej marki - mówi Michał Kibler, Marketing Manager Columbus Coffee. - Po długich przygotowaniach uznaliśmy, że nasze sprawdzone rozwiązania wymagają pewnego odświeżenia. Marka ma już całą dekadę i to był dobry moment na zastanowienie się, co nam się udaje, a co należy udoskonalić. Poza elementami stylistycznymi, które wnoszą nieco żywiołowości, lekkości, a jednocześnie twardo zaznaczają swój indywidualizm, wciąż udoskonalamy nasze receptury - dodaje.

Nadchodzące zmiany zdradza przede wszystkim wystrój poznańskiej kawiarni - jaśniejszy i żywszy od wnętrz znanych z dotychczasowych lokalizacji z logo Columbus. W projekcie połączono inspiracje paryskimi kafejkami z nowoczesnym designem. Lekkim, jasnym meblom towarzyszy ceramika z efektownymi patternami. Spójność całości zapewnia ciepłe światło lamp w designerskich oprawach.

- Nowa kawiarnia Columbus położona jest tuż przy wejściu do Pasażu, po zachodniej stronie Centrum. To doskonała lokalizacja dla Columbus Coffee, w pobliżu znajdują się uczelnie wyższe, kompleksy biurowe, m.in. niedawno otwarte budynki Nowego Rynku - mówi Renata Gralec, Dyrektor Centrum. To ciąg komunikacyjny w pobliżu kina i nowej inwestycji Food Park - żyjący siedem dni w tygodniu, także w niedziele niehandlowe. Przestrzeń wokół kawiarni wkrótce będzie jeszcze atrakcyjniejsza - w tym roku powstanie przy niej nowoczesny zielony Plac Starego Browaru.