Klocki Lego na ścianie i "Pollock" na posadzce. Wyjątkowa restauracja w Gdyni już otwarta!

POP in Diner &Bar to nowe miejsce w centrum Gdyni, które powstało na ul. Władysława IV w sąsiedztwie słynnego baru mlecznego "Słoneczny". Tu przestrzeń kreuje dowcip i zabawa konwencją typowego stylu industrialnego. Nie dziwi więc zbudowana wspólnie przez ekipę pracowni Sikora Wnętrza ze znajomymi inwestora ściana z 24 tys. klocków Lego czy wspólnie wykonana kompozycja "Pollock" na posadzce.

- Przygoda z kreowaniem tego miejsca było niezwykła: najpierw młotkiem, piłą i dynamitem usunęliśmy zastane wnętrza pijalni piwa a następnie przystąpiliśmy do działania. To, co odsłoniliśmy wprawiło nas w zachwyt: stare piękne cegły i poszarpane znakiem czasu ściany. Padła decyzja - to musi zostać, łącznie z śladami młotka pana Arka na ścianach w łazience. Dodaliśmy do tego delikatność i ekspresję artystycznego gestu - opowiada dr hab. Jan Sikora.

W kompozycji wnętrza wyczuwalna jest zabawa ze sztuką: od nawiązań do amerykańskiego pop-artu, kompozycji z dzieła Alexandra Liebermana, mozaiki z Central Parku po świetne obrazy Ewy Koniecznej - Pilachowskiej i Andrzeja Koniecznego. W blue roomie są też prace Andrzeja Smolana. I co najważniejsze: przestrzeń kreuje dowcip i zabawa konwencją typowego stylu industrialnego. Nie dziwi więc zbudowana wspólnie przez ekipę Sikora Wnętrza ze znajomymi inwestora ściana z 24.000 klocków Lego czy wspólnie wykonana kompozycja "Pollock" na posadzce.

- Ten projekt to była świetna zabawa, ale tak naprawdę POP in Diner &Bar to efekt dwunastu lat doświadczeń zdobytych przez właścicieli w prowadzeniu lokali w Trójmieście. Od dawna chcieli stworzyć coś wyjątkowego i dopracowanego w każdym, najmniejszym detalu - podkreśla dr hab. Jan Sikora.

Szefem kuchni został Robert Kowalczyk - prawdziwy pasjonat i profesjonalista, który potrafi się bawić smakiem amerykańskiej kuchni łącząc ją z lokalnymi akcentami. W restauracji POP IN Diner&Bar można więc liczyć na szeroki wybór śniadań, klasyki kuchni amerykańskiej aż po autorskie luche. To też dobre miejsce na before, gdyż wybór whisky i ciekawych alkoholi jest naprawdę duży.