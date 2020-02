Kolejne strefy rodzica w polskich szpitalach dziecięcych

To już pewne! W ramach programu społecznego „Strefa Rodzica. Budimex dzieciom” firma Budimex SA zaadaptuje i dostosuje przestrzenie w kolejnych czterech szpitalach dziecięcych. Oznacza to, że już wkrótce cztery nowe punkty na mapie Polski dołączą do pozostałych 32 stref. Od 2013 roku kolorowe przestrzenie oraz specjalnie zaprojektowane udogodnienia służą tysiącom hospitalizowanych dzieci i ich rodzicom.

Stworzenie rodzicom i opiekunom małych pacjentów komfortowych warunków do przebywania w szpitalu, a tym samym poprawa samopoczucia dzieci i ułatwienie im szybszego powrotu do zdrowia to główny cel autorskiego i unikalnego programu społecznego "Strefa Rodzica. Budimex dzieciom". Program ma również szerszy wymiar edukacyjny – promuje korzyści emocjonalne i wsparcie procesu leczenia wynikające z obecności rodzica przy dziecku w trakcie jego hospitalizacji.

Program „Strefa Rodzica. Budimex dzieciom” realizowany jest na oddziałach dziecięcych, w których istnieje realna potrzeba stworzenia specjalnej przestrzeni. Istotne jest to, aby jak najwięcej pacjentów i rodziców mogło z takich miejsc skorzystać. - Bezpieczeństwo i zdrowie dzieci to priorytet w działaniach społecznych Budimeksu. Od 2013 roku stworzyliśmy w polskich szpitalach 32 Strefy Rodzica, a każda ze zrealizowanych przestrzeni jest inna, odpowiadająca na indywidualne potrzeby szpitala - podkreśla Katarzyna Wójcik, ekspert ds. komunikacji w Budimeksie.

W 2020 roku firma Budimex SA zorganizuje 4 edycje programu „Strefa Rodzica. Budimex dzieciom”. Już niedługo nastąpi oficjalne otwarcie 33. Strefy Rodzica. O miejscu i szczegółach tej akcji poinformujemy wkrótce. Jak zwykle, w dniu finału w ostatnie prace włączą się pracownicy - wolontariusze z Budimeksu. W otwarciu będą uczestniczyć między innymi: pacjenci i ich opiekunowie, przedstawiciele szpitala, lokalne władze, media i goście. Zachęcamy do obserwowania profili Strefy Rodzica w mediach społecznościowych, gdzie znajdują się najświeższe informacje o programie.