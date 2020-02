Kolory we wnętrzach w 2020 roku okiem architektów i projektantów wnętrz

Ten sezon we wnętrzach bezsprzecznie należeć będzie do natury i zdobnego art deco. Projektanci w 2020 roku stawiają na wiosenną zieleń, nasycony granat z dodatkiem szlachetnego złota, ciepłego beżu oraz intensywnej szarości.

Kolory we wnętrzu, zgodnie z filozofią biophilic design, powinny tworzyć przestrzeń bliżej natury. Popularnością będą się cieszyć także barwy pełne szyku, klasy i elegancji – powraca blichtr art deco. Na co konkretnie stawiają projektanci wnętrz i kanadyjska marka Para Paints?

Jeszcze w zielone gramy…

Architekci stawiają na zieleń inspirowaną pięknem amazońskiej dżungli, bujną roślinnością lasu równikowego, zielenią wiosennej łąki oraz gajów oliwnych. Intrygujący kolor nasyconej zieleni wprowadza do wnętrz spokój, łagodność, naturalność. Ściany w tym odcieniu idealnie zrównoważą dość surowe skandynawskie aranżacje. Ponadczasowa biel, beż i coraz popularniejsza szarość w otoczeniu wiosennej zieleni będą się prezentować niezwykle oryginalnie. Jednakże gdy chcemy uzyskać efekt glamour, warto pomyśleć o dodatkach w kolorze szlachetnego złota.

- W końcu znów mamy lata 20. i czas pokazać to we wnętrzach. Kolor Greenhouse marki Para Paints będzie świetnym wyborem dla miłośników art deco i bąbelków szampana w złotych kielichach, podziwiających obrazy Tamary Łempickiej. Idealnie będzie także współgrał w połączeniu z bielą i drewnem dla tych, którzy wolą spokojniejsze i bardziej naturalne aranżacje – przekonuje Karolina Żakiewicz z pracowni One Studio, współpracująca z Dekorian Home. Zieleń we wnętrzu przeznaczona jest nie tylko dla miłośników przyrody, ale także tych, którzy we wnętrzu szukają relaksu, spokoju, ciszy, zapomnienia. Kojąca zmysły moc natury i coraz mocniej obecna we wnętrzarskich trendach biofilia to odpowiedź na postępującą cyfryzację, technicyzację i uniformizację.

- Stawiamy na naturę: jest elegancka, klasyczna, ponadczasowa i ponad trendami. Kolory ziemi działają kojąco i pomagają uspokoić nasze zmysły wystawione na nadmierne bodźce, dlatego – naszym zdaniem – idealnym wyborem w tym sezonie będzie kolor Georgian Greet Tint 2 marki Para Paints . Zgaszony oliwkowy odcień delikatnie wpadający w szarość – podkreślają architektki z Fossil Studio, czyli Joanna Żurawska oraz Emilia Gałecka – Kościańska. Głębię koloru dodatkowo podkreśli odpowiednio dobrany stopień połysku.

Ciemnoniebieski jak wieczorne niebo

Kolory inspirowane naturą dają poczucie spokoju i równowagi, wprowadzają harmonię i ład, stąd coraz większą popularnością będzie się cieszyć barwa inspirowana wieczornym niebem. Tajemnicza, romantyczna, nieoczywista: Friday Night Lights. - To niezawodny odcień niebieskiego. Głębokie kolory idealnie sprawdzają się jako tło dla jasnych mebli oraz galerii fotografii. Odcień ten idealnie komponuje się z wieloma neutralnymi barwami, nadając wnętrzu oryginalny charakter. Idealnie sprawdzi się zarówno w klasycznym pomieszczeniu z połączeniem np. marmuru, jak i we wnętrzu ze stylizowanymi meblami oraz sztukaterią - uważa Andrzej Złoto z Morgan Interior Design.