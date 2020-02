Kraków najbardziej elastycznym miastem w 2019. Jak będzie w tym roku?

Łączny zasób przestrzeni elastycznych w Polsce pod koniec 2019 roku przekroczył 220 tys. mkw. W ciągu 12 miesięcy ubiegłego roku przybyło w naszym kraju rekordowe 52 tys. mkw. elastycznych biur. Największy skok zanotował Kraków, gdzie rynek flexów prawie się podwoił.

Eksperci CBRE wskazują, że ten rok też będzie wzrostowy. Według wstępnych szacunków przybędzie aż 42 tys. mkw. powierzchni elastycznych i to głównie w regionach. Kraków, Wrocław czy Katowice – tu będą powstawać kolejne elastyczne biura, na które zapotrzebowanie nie słabnie.

- Na rynku powierzchni elastycznych notujemy kolejne rekordy. Aż 52 tys. mkw. nowej powierzchni elastycznej powstało tylko w ubiegłym roku. W sumie, firmy mają do dyspozycji prawie ćwierć miliona mkw. tego typu przestrzeni. Tak duża podaż idzie oczywiście w parze z popytem, który nie słabnie. Firmy chcą pracować w elastycznych biurach, bo te można łatwo zmienić i dostosować do własnych potrzeb w danym momencie. Popyt napędzany jest również przez niski poziom pustostanów w wielu miejscach kraju. Widać też wysokie zainteresowanie Polską ze strony podmiotów zagranicznych, które poszukują tego typu przestrzeni w momencie rozpoczynania działalności w naszym kraju – mówi Konrad Szaruga, ekspert ds. elastycznych powierzchni biurowych, CBRE.

Regiony rosną w biura elastyczne

W 2019 roku rynek elastycznej powierzchni biurowej osiągnął ponad 220 tys. mkw. Warszawa pozostawia daleko w tyle miasta regionalne. W 2019 roku łączna powierzchnia elastyczna w stolicy przekroczyła 147 tys. mkw., co oznacza, że Warszawa odpowiada za aż 68% całkowitego zasobu takiej przestrzeni w naszym kraju. Dla porównania Kraków, który jest drugim w tej kategorii rynkiem, odpowiada za 13%. Podium domyka Wrocław z 6% udziałem. Jeśli chodzi zaś o dynamikę, to Kraków jest niekwestionowanym liderem – rynek biur elastycznych w 2019 roku urósł z 18 tys. mkw. do ponad 34 tys. mkw. To tym bardziej wyróżniający się wynik, jeśli spojrzymy na niego z perspektywy Warszawy, gdzie po raz pierwszy od 7 lat dynamika wzrostu dla tego sektora była niższa niż w roku poprzednim i wyniosła „skromne” 17%.

Nasz kraj czeka w tym roku co-workingowy boom, który przechyli nieco szalę w kierunku miast regionalnych. W Warszawie nadal wzrost będzie całkiem spory. Eksperci CBRE wskazują jednak, że ograniczona podaż biur w centrum miasta wyhamuje nieco apetyt operatorów na otwieranie nowych centrów biznesowych. Za to popyt w głównych ośrodkach regionalnych, takich jak Kraków, Wrocław czy Katowice tylko napędza operatorów do tego, aby zabezpieczyć najlepsze lokalizacje. W sumie w 2020 roku planowany jest 18% wzrost powierzchni elastycznych. Z szacunków wynika, że w całym kraju powstanie 42 tys. nowoczesnej przestrzeni, tym samym łączny zasób osiągnie poziom prawie 264 tys. mkw. powierzchni.

TOP10 operatorów biur elastycznych

W pierwszej trójce operatorów elastycznych powierzchni biurowych w Polsce znajdują się Regus, WeWork oraz Business.Link. Te firmy odpowiadają za mniej więcej połowę obecnie dostępnych zasobów na rynku. Na kolejnych miejscach w zestawieniu znajdują się m.in. NewWork Offices, CitySpace, Rise, InOffice, Brain Embassy, OmniOffice oraz Solutions.Rent.

- Rynek elastycznej powierzchni biurowej będzie się umacniał. W 2020 roku zaobserwujemy solidny wzrost w regionach, chociaż Warszawa utrzyma pozycję lidera. Już w tym momencie elastyczne powierzchnie to ok. 2.6% wszystkich zasobów biurowych w naszym kraju. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby ten udział wzrósł do poziomu ok. 5% w najbliższych latach. Oczywiście jest to uzależnione od wielu czynników, w tym m.in. zmian na rynku pracy. Jeżeli dynamika, z którą mamy do czynienia obecnie będzie się utrzymywać, rozwiązania biur elastycznych będą stanowiły coraz bardziej korzystną alternatywę – podsumowuje Konrad Szaruga, CBRE.