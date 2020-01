Królestwo zwierząt według mistrzów włoskiego wzornictwa

Kalejdoskop tańczących barw i tekstur, szum wzbijających się do lotu skrzydeł, plątanina iluzorycznych wzorów. Oto Animalier - niezwykła interpretacja stylu zwierzęcego autorstwa niesamowitych artystów marki Tecnografica.

REKLAMA

Animalier to prawdziwe "Królestwo Zwierząt", bardziej żywiołowe, radosne, wibrujące kolorami, promienne i ożywione, niż kiedykolwiek. To alternatywna, oryginalna wizja egzotycznego, nieujarzmionego świata zwierząt i twórcze przekształcenie wyobrażonego, baśniowego wiru życia. W kolekcji Animalier znajdziemy nowe spojrzenie i oszałamiające, niespodziewane wymiary.

Detale, który tworzą światy

Dzięki wyjątkowo wysokiej rozdzielczości druku cyfrowego, nawet bardzo drobne szczegóły wzoru są doskonale uwypuklone, nadając dodatkowy wymiar mistrzowskiemu rzemiosłu włoskich artystów. Animalier to zaproszenie, by opuścić to, co zwyczajne i znane, i wyruszyć w niezwykłą podróż celebrowania radości i niestrudzonego tańca natury.

Carpet Studio jest oficjalnym dystrybutorem tapet Tecnografica w Polsce.